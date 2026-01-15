PUSC explica por qué Juan Carlos Hidalgo es el tercer candidato presidencial que le dice no al debate de Trivisión

Este jueves 15 de enero, un candidato presidencial más le dice que no a los debates pregrabados que realizará Trivisión, convirtiéndose así en el tercero en negarse a participar por no ser en vivo.

Yolanda Fernández, la jefa de campaña del candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, aclaró oficialmente que él “tiene total disposición de participar en debates televisivos, siempre y cuando estos sean transmitidos en vivo”.

Por no ser un debate en vivo, Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, no irá al evento de Trivisión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernández Ochoa añadió: “La campaña recibió con agradecimiento la invitación del canal Trivisión para participar en el debate que se encuentra organizando, y reiteró el respeto del candidato y del partido por el papel fundamental que cumplen los medios de comunicación en la democracia.

“Valoramos profundamente los esfuerzos de los medios por generar espacios de análisis y discusión de ideas, que son esenciales para que las personas puedan conocer y comparar las propuestas de quienes aspiramos a gobernar Costa Rica. No obstante el formato de grabación previa no es el más adecuado”.

Álvaro Ramos del PLN no irá al debate de Trivisión porque no es en vivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Agrega la jefa de campaña que “los costarricenses merecen escuchar en debates transmitidos en vivo las propuestas, respuestas y posiciones de los candidatos presidenciales ”.

Es justo por ser pregrabado que Juan Carlos Hidalgo no participará en Trivisión ni en cualquier otro que sea así, pero a debates en vivo sí tiene total apertura de asistir.

“Reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación y dejamos claro que Juan Carlos Hidalgo participará con gusto en un debate en vivo que permita a la ciudadanía conocer directamente sus ideas, su programa de gobierno y sus propuestas para lograr un cambio real con resultados”, concluyó doña Yolanda.

Claudia Dobles también declinó ir al debate por el mismo motivo. (Jose Cordero/José Cordero)

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, y la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, ya habían dicho que no al debate de Trivisión por el mismo motivo.