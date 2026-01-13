Álvaro Ramos no participará en debate presidencial de Trivisión, ¿por qué?

El candidato presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), no participará en el debate presidencial organizado por el canal Trivisión.

La campaña del verdiblanco explicó que la decisión se tomó porque el debate será grabado, algo con lo que ellos no están de acuerdo.

“Les dijimos que si era en vivo, asistíamos, pero es grabado y no nos parece ideal”, respondió Carlos Roverssi, encargado de comunicación de la campaña liberacionista.

Álvaro Ramos no participará en el debate presidencial de Trivisión. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Él señaló que todos los debates deben ser trasmitidos en vivo para que la audiencia “sepa de primera mano qué se dice” en dichos encuentros.

El canal Trivisión se pronunció en redes sociales sobre la negativa de Álvaro Ramos en participar en el debate.

“Luego de confirmar en reiteradas ocasiones su asistencia, la participación de Álvaro Ramos en el debate de Trivisión fue cancelada el miércoles 7 de enero, dos días antes de formalizar las reuniones logísticas del debate. La cancelación fue comunicada mediante un mensaje de WhatsApp”, informó Trivisión en redes sociales.

También confirmó que el debate será grabado el miércoles 21 de enero para que sea emitido durante la semana del lunes 26 al viernes 30 de enero.

Otros debates presidenciales

En las próximas semanas de enero, previo a las elecciones, varios medios de comunicación y la Universidad de Costa Rica (UCR) organizarán debates para que los votantes tomen la importante decisión sobre quién apoyar en los comicios del 1 de febrero.

Varios medios de comunicación y la Universidad de Costa Rica realizarán debates en las próximas semanas, previo a las elecciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este es el cronograma de los próximos debates:

Opa: 18 de enero, a las 6:30 p.m.

UCR: 19 de enero, de 6 p.m. a 9 p.m. Será transmitido por canal Quince UCR, radioemisoras universitarias y redes sociales.

Grupo Extra y la CFIA: 20 de enero, a las 7 p.m.

Columbia: 26 de enero, a las 6 p.m.

Repretel y Radio Monumental, a las 7:30 p.m. Será transmitido por canal 6, Radio Monumental 93.5 FM y plataformas digitales.

Teletica: 29 de enero

