Nacional

Otto Guevara publica sentido mensaje para despedir a uno de sus seres más amados

Otto Guevara publica sentido mensaje para despedir a uno de sus seres más amados, también publicó todos muy significativas

Por Rocío Sandí

Otto Guevara, exdiputado y excandidato presidencial, hizo una corta pero sentida publicación con motivo de la muerte de su papá: don Claudio Guevara, quien tenía 99 años.

“Gracias por todo, mi Tata. Nos volveremos a ver en el cielo”, escribió el exdiputado. Además, publicó varias fotos de don Claudio.

Otto Guevara despide a su papa con sentido mensaje
Otto Guevara despide a su papa con sentido mensaje. (Facebook)

Peter Guevara, hermano de Otto, comunicó la muerte de don Claudio el domingo pasado.

“Hay fiesta en el cielo. Ya descansa en paz mi amado Vater después de 99 añitos. Dios te tenga en su gloria. Te amo, querido padre”, escribió Peter, quien fue candidato a alcalde.

En el 2016, don Claudio Guevara fue candidato a alcalde por el cantón Central de Puntarenas.

Nació en 1927 en Puntarenas. Fue doctor, diputado (1982-1986) y presidente del Concejo Municipal de su cantón (2002-2006).

Otto Guevara despide a su papa con sentido mensaje
Don Claudio Guevara tenía 99 años. (Facebook)
Otto Guevara despide a su papa con sentido mensaje
Otto Guevara mostró el momento en el que despidió el cuerpo de su papá. (Facebook)
