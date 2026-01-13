Candidato José Aguilar Berrocal se armó de valor y pidió a Teletica y Repretel que lo inviten a sus debates

Luego de la participación del candidato José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, en la presentación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mucha gente ha estado hablando del político que, hasta el momento, era poco conocido.

José Aguilar Berrocal pidió a Teletica y Repretel que lo inviten a debatir. (John Durán)

El desempeño de Aguilar, su verbo y hasta su imagen causaron una buena impresión a su favor.

LEA MÁS: Laura Fernández dio datos inexactos en el debate del TSE y estas son las pruebas

Los buenos comentarios que ha recibido hicieron que Aguilar se armara de valor e hiciera algo atrevido: pidió a Teletica y a Repretel que lo inviten a sus debates para exponer sus ideas junto con los candidatos que tienen más apoyo en las encuestas.

José Aguilar Berrocal llegó al debate junto a su esposa e hijas. (John Durán)

LEA MÁS: Le preguntaron a Laura Chinchilla por quién votará y la respuesta sorprende, hasta mandó filazos

“A raíz de la solicitud expresa de los votantes de solicitar que nos incluyan en los debates nacionales organizados por las televisoras REPRETEL y Televisora de Costa Rica, el candidato Jose Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, se ha presentado de manera personal a entregar unas cartas a ambos canales, dirigidas a sus respectivos directores, para que se nos incluya en dichos espacios.

José Aguilar Berrocal pidió que lo invitaran a debatir a Teletica y a Repretel

“Hemos demostrado con respeto y coherencia en lo que planteamos, que tenemos altura, preparación y soluciones reales para debatir. El país tiene preguntas que no se contestan con encuestas”, se detalló en un comunicado de prensa formado por Aguilar.