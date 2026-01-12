Le preguntaron a Laura Chinchilla por quién votará y la respuesta sorprende, hasta mandó filazos

La expresidenta Laura Chinchilla dijo cómo se siente, como electora, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Ella compartió en sus redes sociales su punto de vista sobre los candidatos presidenciales y lo que dijo sorprenderá a muchos.

“Algunos me preguntan a quién votaré. Confieso que, a sólo tres semanas de las elecciones, soy parte de ese grupo mayoritario de ciudadanos que aún están indecisos.

Laura Chinchilla responde a quienes le preguntan si ya sabe por quién votar. (Rafael Pacheco)

“Sin embargo, mi indecisión no se debe a la falta de opciones. Al contrario, me ha costado decidir porque veo en más de un candidato excelentes condiciones para gobernar y evitar que Costa Rica siga el rumbo de la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia”, manifestó.

Chinchilla comentó que ha tenido la oportunidad de conocer y hasta conversar con algunos de los postulantes, y destaca en ellos su capacidad intelectual, su visión clara sobre los desafíos del país, su compromiso de construir.

La experesidenta dice que hay varios candidatos que valen la pena. (José Cordero)

Además, destacó que liderar un país comienza con el trato digno que se debe brindar a todas las personas y con la tolerancia hacia quienes piensan diferente.

“Mientras decido mi opción, lo que sí puedo afirmar es que tengo muy claro a quién NO votaré. No daré mi voto a quien ha guardado silencio cómplice ante los ataques al Tribunal Supremo de Elecciones y a nuestro sistema electoral. No votaré por quien ha sido indiferente ante decisiones que han buscado debilitar entidades clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, como la Contraloría General, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General.

“No apoyaré a quien ha aplaudido ofensas y gestos vulgares dirigidos a periodistas, congresistas, jueces, funcionarios, sacerdotes, pastores y a cualquier persona que haya discrepado del gobierno actual. No votaré por quien ha evitado el debate respetuoso, vital para cualquier sistema democrático. Y no, claro que no votaré por quien busca reproducirse en el poder para garantizarles inmunidad e impunidad a sus amigos con acusaciones penales pendientes”, aseguró.

La expresidenta también señaló que hay numerosos medios y plataformas en línea que dan la oportunidad, como nunca antes, de conocer las propuestas de los candidatos y escuchar sus entrevistas.