“Ramos no gana”: Figuras del PLN abandonan su barco y dan adhesión a Claudia Dobles

La candidata presidencial Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, recibió nuevas adhesiones este lunes 12 de enero, a unas semanas de las elecciones.

LEA MÁS: ¿Usa la ruta nacional 606? Paso sobre el río Guacimal estará cerrado por obras

Un grupo de liberacionistas decidió dar su apoyo a Claudia Dobles, pues consideran que es la “única candidata capaz de ganar en segunda ronda”.

“Hoy decidimos dar este paso con la absoluta convicción de qué es lo que el país necesita. Queremos apoyar a una candidata que tenga visión, que sea capaz de sentarse a dialogar, que tenga la fuerza y la capacidad de ganar, de unir y de cambiar el rumbo que lleva este país. Sabemos perfectamente que (Álvaro) Ramos no gana en segunda ronda”, dijo José Rojas, exalcalde de la Municipalidad de Buenos Aires por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Por su parte, Claudia Dobles celebró este paso que dieron algunos representantes liberacionistas.

La candidata Claudia Dobles recibió el apoyo de varios representantes del Partido Liberación Nacional (PLN). (Coalición Agenda Ciudadana/Coalición Agenda Ciudadana)

“Somos el movimiento que crece cada vez más, que une sectores y que puede ganar en segunda ronda. Hacemos un llamado para que los costarricenses se continúen sumando. Celebramos nuevamente que somos más, somos más los costarricenses que sabemos que este país requiere un cambio y un compromiso absoluto, serio y profesional que brinde respuestas y que dé soluciones, que dialogue, que escuche y que actúe, y nosotros podemos lograrlo”, expresó la candidata.

¿Quiénes dieron la adhesión a Claudia Dobles este lunes?

Estos son los representantes del PLN que dieron su adhesión a Claudia Dobles este lunes:

Reina Acevedo, exregidora de la Municipalidad de San José.

Ermida Berdugo, farmacéutica y coordinadora del sector público del PLN durante 25 años.

Roberto Cervantes, médico, exdirector general del hospital San Vicente de Paúl, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social y gerente general de la Caja. Participó en comisiones de estudios del sector salud del PLN.

José Rojas, educador con una maestría en gestión y políticas públicas y exalcalde de la Municipalidad de Buenos Aires.

Rocío Soto, educadora, excandidata a la alcaldía de Osa, exregidora municipal y asambleísta nacional del PLN.

Estiven Burgos, administrador de empresas, líder comunal y de juventudes de Sarchí y excandidato a la vicealcaldía de Sarchí.

Andrey Serrano, líder comunal y de juventudes de El Guarco.

Guillermo Flores, médico y coordinador del sector salud en el PLN.

La candidata Claudia Dobles recibió el apoyo de varios representantes del Partido Liberación Nacional (PLN). (Coalición Agenda Ciudadana/Coalición Agenda Ciudadana)

LEA MÁS: El acumulado de Chances sube a ¢440 millones tras no salir en el sorteo del domingo

Otros políticos también la apoyan

La candidata de la coalición Agenda Ciudadana también ha recibido otras adhesiones en las últimas semanas.

El pasado lunes 5 de enero recibió el apoyo de la exministra de la Condición de la Mujer, Georgina Vargas.

El Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el exmandatario Rafael Ángel Calderón Fournier, anunció su adhesión a Claudia Dobles.

Asimismo, 27 líderes municipales de 11 agrupaciones políticas, entre ellos vicealcaldes, presidentes de concejos municipales, síndicos, regidores y concejales de cantones como Desamparados, Montes de Oca, Curridabat, entre otros, dieron su apoyo a la candidata.

Los expresidentes Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y Rafael Ángel Calderón Fournier también anunciaron su adhesión.

La candidata Claudia Dobles recibió el apoyo de varios representantes del Partido Liberación Nacional (PLN). (Coalición Agenda Ciudadana/Coalición Agenda Ciudadana)

LEA MÁS: (Video) Diputada revela que legislador habría chocado contra moto y luego habría pedido un seguro al INS