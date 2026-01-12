El acumulado de Chances sube a ¢440 millones tras no salir en el sorteo del domingo

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) se sigue haciendo de rogar y se niega a salir. Este domingo 11 de enero se realizó el sorteo; sin embargo, la bolita con la ansiada palabra “acumulado” no quiso aparecer en la tómbola, dejando a los jugadores con las ganas de celebrar el gran premio.

LEA MÁS: (Video) Diputada revela que legislador habría chocado contra moto y luego habría pedido un seguro al INS

Debido a esto, el jugoso monto aumentó considerablemente para el próximo sorteo de Chances, que se realizará este martes 13 de enero.

¿En cuánto está el acumulado para este martes?

Ahora está en 440 millones de colones en dos emisiones. Es decir, el monto aumentó 25 millones después de que no saliera el domingo.

El acumulado no salió este domingo, por lo que su monto aumentó para el sorteo de este martes 13 de enero. (JPS/JPS)

Si el acumulado no sale este 13 de enero, la cifra aumentará a 465 millones de colones.

Ahora quedan 55 bolitas con premios extras y 1 con la palabra “acumulado”.

LEA MÁS: Mensaje en redes sociales alerta sobre falsificación masiva de billetes de ¢10.000 y esto dice el Banco Central

¿Cuál fue el premio extra del sorteo del domingo?

Aunque el acumulado no salió, en el sorteo que se realizó el domingo, tras la Lotería nacional, salió una bolita de premios extra de 2.500.000 de colones en dos emisiones, para el número 06 y la serie 844.

Este premio fue vendido en San Carlos, Alajuela, según la JPS.

La JPS realizará el juego del acumulado este martes 13 de enero tras el sorteo de Chances. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: ¿A qué hora y por cuál canal ver el debate de este lunes con Álvaro Ramos, Ariel Robles, Luis Amador, Juan Hidalgo y Douglas Caamaño?