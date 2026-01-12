(Video) Diputada revela que legislador habría chocado contra moto y luego habría pedido un seguro al INS

La diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, reveló este lunes en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que un legislador habría tenido un accidente de tránsito en el que habría chocado un carro contra una moto y luego habría contactado al Instituto Nacional de Seguros (INS) para solicitar un seguro con la intención de aplicarlo para dicho accidente.

Según aseguró Alfaro, el funcionario que habría atendido la solicitud del diputado (cuyo nombre no fue dado a conocer) le habría negado el seguro, debido a que lo veía como algo irregular.

Rocío Alfaro reveló que diputado habría buscado póliza en el INS después de tener accidente. (John Durán)

Lo más impresionante de la información dada a conocer por la frenteamplista es que el funcionario que habría negado el seguro, habría sido despedido del INS.

Presidenta del INS no recuerda el nombre del diputado

Alfaro le consultó sobre el tema a la presidenta ejecutiva de la institución, Gabriela Chacón, quien estaba en la comisión, porque debía comparecer sobre otro tema, pero ella dijo que no podía dar declaraciones al respecto porque no recordaba el nombre del diputado involucrado en el caso.

Chacón admitió que si las cosas habían sucedido como Alfaro las describió, se trataba de un hecho delicado que habría que investigar.

“Yo desconozco esa situación y, si la persona denunció, eso jamás debió haberse pagado si existía alguna irregularidad”“, señaló la jerarca.

Minutos después, el diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, le preguntó a Chacón si el involucrado en el tema era el diputado socialcristiano Leslye Bojorges, quien precisamente estaba presente en la comisión sin ser integrante de la misma.

Chacón una vez más dijo que no podía hablar del tema porque no recordaba de cuál legislador se trataba.

Leslye Bojorges niega haber pedido póliza del INS en caso de choque que habría tenido en el 2024. (Asamblea Legislativa)

Diputado niega haber pedido póliza

Poco antes de que terminara la comisión, Bojorges dejó la sala en la que se estaba llevando la comparecencia y aprovechamos para consultarle sobre el tema. Al principio, se negó a hablar argumentando que iba para una reunión y no tenía tiempo, pero al insistir dijo unas cuantas palabras.

“Falso”, dijo el legislador.

“¿Niega usted que haya llamado al INS para pedir una póliza?”, le consultamos específicamente.

“Niego que haya pedido una póliza”, respondió.

“¿Llamó al INS entonces?”, le repreguntamos.

“Niego que haya pedido una póliza”, (volvió a responder); “es más, yo no tengo carros a mi nombre, no existe ningún carro a mi nombre”, agregó.

“Entonces, ¿no niega que haya hecho la llamada al INS?”, insistimos.

Diputado Leslye Bojorges responde ante cuestionamiento por póliza del INS

“Le respondo, yo no tengo carros a mi nombre”, dijo nuevamente Bojorges.

“Pero le estoy preguntando, ¿llamó usted al INS?”, consultamos nuevamente.

“Yo no he llamado a pedir ningún seguro, porque yo no tengo carros a mi nombre”, dijo el diputado y luego se retiró.

Los hechos con los que relacionan a Bojorges habrían ocurrido el 25 de setiembre de 2024.