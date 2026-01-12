Laura Fernández, Eli Feinzaig, Claudio Alpízar, José Aguilar y Ronny Castillo protagonizaron una intensa noche

En el tercer capítulo del encuentro entre candidatos, organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), otros cinco aspirantes a la Presidencia de la República se presentaron a la ciudadanía y expusieron sus ideas.

Para las próximas elecciones hay 20 candidatos. Como son tantos, el TSE los dividió en cuatro grupos, de esta forma es más fácil dirigir el espacio de preguntas y respuestas de los aspirantes a la silla presidencial.

Estos cinco candidatos participar en el tercer encuentro del TSE. (John Durán)

En la tercera noche participaron Laura Fernández (Pueblo Soberano), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), José Aguilar (Avanza) y Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda).

Cada uno de los candidatos habló de sus propuestas para resolver los problemas de desempleo y costo de vida, seguridad, salud y educación.

Desempleo e informalidad

El TSE consultó cómo reducir la informalidad y garantizar las oportunidades de trabajo reales. Esto respondieron los cinco aspirantes a la presidencia.

Eli Feinzaig dijo que el 85% de los puestos de trabajo en el país son privados, pero que el sistema está fallando y castiga con impuestos a quien quiere trabajar. Él propone que hay que cambiar la mentalidad y convertir al Estado en aliado del trabajador, del emprendedor y del empresario que da puestos de trabajo.

Laura Fernández asistió y expuso sus ideas que son continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves. (John Durán)

Laura Fernández aseguró que está comprometida con generar empleo para mujeres, por eso piensa en fortalecer la red de cuido. Además de incentivar a las empresas para que contraten a gente de más de 45 años. También defendió el proyecto de jornadas 4x3.

José Aguilar dijo que 9 de cada 10 trabajos son en la empresa privada y que los empleados están asfixiados por los impuestos. Propone el descenso de cargas sociales para reducir los costos de contratación y así la gente se pase a la formalidad. También plantea dar créditos competitivos a quienes quieren abrir un negocio y hacer que la tramitología sea más simplificada.

Claudio Alpízar asegura que en un eventual gobierno sería amigo de los emprendedores y los acompañaría en los procesos.

José Berrocal, de Avanza, aseguró que la tecnología sería una de sus principales aliadas. (John Durán)

Ronny Castillo habló de trabajar de la mano con la banca pública para apoyar a los emprendedores con créditos blandos y la creación de la ventanilla única para la simplificación de trámites.

¿Cómo mejorar la seguridad?

Laura Fernández asegura que recuperará el control del territorio nacional y que aplicará penas duras a los delincuentes. Además, dice que llevará a buen puerto la cárcel de máxima contención. Habló además de hacer uso de la tecnología para mejorar la seguridad.

José Aguilar promete tener una buena articulación con los policías, que los maleantes sean los que tengan miedo, no los costarricenses; él dice que haría uso de la fuerza legítima del Estado.

Eli Feinzaig, actual diputado, habló de hacer una reforma educativa significativa. (John Durán)

Claudio Alpízar propone convocar el Consejo de Seguridad desde el inicio de un eventual gobierno, en sesión permanente, para controlar las zonas de riesgo. Además, dice que daría prioridad a la protección de las fronteras.

Ronny Castillo señala que tendría mano dura contra la delincuencia y asegura que ejecutaría los presupuestos que el actual gobierno ha dejado de usar. Él propone usar tribunales especializados, así como tecnología de punta, como por ejemplo con inteligencia artificial.

Eli Feinzaig dice que la inseguridad no solo se debe al narcotráfico, sino también a la violencia contra las mujeres que lleva a los feminicidios; por eso propone un discurso de respeto entre todos y a la mujer. Además, promete contratar 10 mil policías en cuatro años, así como usar tecnología de punta en fronteras y costas.

La candidata del oficialismo defendió a capa y espada el gobierno de Rodrigo Chaves. (John Durán)

¿Cuáles es la estrategia para atacar la crisis educativa?

José Aguilar dice que en un eventual gobierno haría un acuerdo nacional para resolver la emergencia educativa con una hoja técnica, basada en datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). También aumentaría las becas de transporte y de alimentación para los estudiantes que lo necesiten.

Claudio Alpizar propone volver a los 170 días lectivos y usar los otros 30 días para formar a los educadores, actualizarlos para que se ajusten a la realidad. También mejoraría la infraestructura de los más de 800 centros que están en terribles condiciones.

Ronny Castillo habló de hacer una reforma completa en primaria, que dé prioridad a la lectoescritura, al pensamiento crítico, las habilidades para la vida. En secundaria propone desarrollar la formación de STEM; una cultura de paz y respeto, así como en tecnología y formación técnica.

Claudio Alpízar aseguró que el actual gobierno ha sido incapaz de resolver los problemas nacionales y propone soluciones. (John Durán)

Eli Feinzaig habló de una reforma curricular integral, reforzar las habilidades básicas para la vida, las habilidades blandas, fortalecer la formación STEM, el inglés y la tecnología, así como la formación para la empleabilidad.

Laura Fernández propone integrar la robótica, ciencias, tecnología; construir nuevos colegios técnicos y profesiones, así como 10 científicos.

Soluciones para el sistema de salud de la CCSS

Sobre los problemas de la Caja, Ronny Castillo dijo que lo primero que hay que hacer es pagar la deuda que tiene el Estado con la Caja. Contratar más especialistas, incluso permitir que vengan médicos extranjeros. También habló de turnos ampliados y aplicar la telemedicina.

Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, también habló de la importancia de usar la tecnología. (John Durán)

Eli Feinzaig plantea implementar EBAIS móviles para reducir las listas de espera, horarios extendidos y coordinar mejor entre clínicas y hospitales para llevar pacientes de una región a otra.

Laura Fernández habló de una estrategia para mejorar la salud de los adultos mayores. Habló de la construcción del nuevo hospital de Limón y de rescatar la Caja reteniendo y formando nuevos médicos especialistas.

José Aguilar dijo que es importante hacer que la economía crezca y señaló que cuando los emprendedores se formalizan, aportan a la institución. Además, dijo que las listas de espera se pueden bajar con alianzas público-privadas.

Claudio Alpízar, por su parte, criticó las acciones del actual gobierno en temas de salud y dijo que hay que priorizar la atención pronta y cumplida.