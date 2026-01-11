Candidatos a la Presidencia de Costa Rica calentaron con sus propuestas el segundo debate del TSE

Otros cinco candidatos a la Presidencia de la República se presentaron oficialmente ante la ciudadanía este sábado, en el segundo debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El espacio busca que la población se informe de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo 1 de febrero, en las que compiten representantes de 20 partidos políticos.

En la segunda noche del encuentro participaron Marco Rodríguez (Partido Esperanza y Libertad), David Hernández (Partido de los Trabajadores), Ana Virginia Calzada (Centro Democrático y Social), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) y Fabricio Alvarado (Partido Nueva República).

Marco Rodríguez, David Hernández, Ana Virginia Calzada, Claudia Dobles y Fabricio Alvarado fueron el segundo grupo de candidatos a la presidencia que participaron en los debates del TSE. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

El quinteto expuso sus propuestas en empleo y costo de vida, seguridad, salud y educación, ejes que forman parte de sus planes de gobierno para el periodo 2026-2030, en caso de resultar electos.

Empleo y costo de vida

Los cinco candidatos presidenciales presentaron sus ideas para enfrentar el desempleo y el alto costo de la vida en Costa Rica.

David Hernández planteó la necesidad de crear condiciones laborales dignas, protegiendo las organizaciones de trabajadores y sindicales. También propuso restablecer el sistema de incapacidades y un salario mínimo de ₡510 mil mensuales.

Ana Virginia Calzada propuso regular el costo de la vida mediante justicia fiscal, apoyo a pequeñas y medianas empresas, acceso al crédito para trabajadores y facilitar el paso de la informalidad a la formalidad, además de una base tributaria flexible.

Claudia Dobles abogó por un Plan Nacional de Desarrollo Productivo basado en educación, infraestructura y tecnología, con énfasis en sectores como agricultura y turismo.

Fabricio Alvarado propuso facilitar la apertura de pymes y presentó el proyecto del Canal Verde Interoceánico, que —según dijo— generaría 60 mil empleos directos y 200 mil indirectos.

Marco Rodríguez planteó apoyar al empresario mediante la regionalización del empleo, sin nuevos impuestos para zonas francas, e impulsar una ventanilla única de emergencia para la instalación de empresas.

Claudia Dobles llegó al Tribunal Supremo de Elecciones acompañada de ciudadanos que apoyan su candidatura presidencial. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Seguridad

Ante el avance del narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia y la violencia doméstica, los aspirantes expusieron sus planes en materia de seguridad ciudadana.

Ana Virginia Calzada afirmó que la seguridad es prioritaria en su plan de gobierno, con un enfoque integral que incluye la educación y la salud, además de la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Criminal.

Claudia Dobles aseguró contar con una estrategia robusta contra el crimen organizado, que incluye reubicar la Policía de Control de Drogas en fronteras, realizar megaoperativos, contratar más policías con tecnología y fortalecer la inversión social.

Fabricio Alvarado habló de imponer penas máximas a sicarios, declarar emergencia nacional por inseguridad y decretar estados de excepción en zonas específicas del país.

Marco Rodríguez destacó el trabajo de su partido en un Centro de Monitoreo y Mando Integral, endurecer penas carcelarias y realizar monitoreos costeros con apoyo internacional.

David Hernández propuso levantar el secreto bancario para rastrear el financiamiento político y reforzar la inversión en salud y educación como estrategia preventiva.

En las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones simpatizantes de los candidatos a la presidencia de la República se unieron a la fiesta electoral. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Salud

Los candidatos se refirieron a la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), marcada por la fuga de especialistas y las listas de espera.

Claudia Dobles defendió la CCSS como pilar de la paz social, planteó mejorar las condiciones laborales de especialistas, revisar salarios, implementar jornadas de producción y fortalecer la atención primaria con Ebáis vespertinos.

Fabricio Alvarado propuso alianzas público-privadas, tercerización de servicios y generar condiciones para la formalización laboral.

Marco Rodríguez dijo que será prioridad pagar la deuda del Gobierno con la Caja, invertir en infraestructura y reducir el costo de medicamentos para personas con enfermedades crónicas.

David Hernández también señaló como prioridad el pago de la deuda estatal y propuso penas de cárcel para empresarios morosos con la CCSS.

Ana Virginia Calzada planteó el uso de Inteligencia Artificial y nuevas tecnologías para reducir listas de espera mediante algoritmos genéticos y un sistema nacional de rastreo de servicios médicos para agilizar la atención.

Educación

Ante la pregunta sobre cómo garantizar que la calidad educativa no dependa del lugar donde se viva, los candidatos respondieron:

Marco Rodríguez defendió la educación pública, devolver jerarquía al docente e invertir el 8% del presupuesto nacional en educación.

David Hernández propuso destinar un 10% del presupuesto a la educación pública.

Ana Virginia Calzada decretaría la educación como prioridad nacional, con una inversión del 8% del presupuesto y mejorar la conectividad en zonas rurales.

La cordialidad y el respeto entre los candidatos a la presidencia marcaron la segunda noche de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Sin educación no hay futuro”, afirmó Claudia Dobles, quien propuso un acuerdo nacional para definir la ruta educativa de los próximos 15 años y reformar la malla curricular.

Fabricio Alvarado habló de mayor conectividad, mejora de la infraestructura educativa, educación financiera, vial y bilingüismo.