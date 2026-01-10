Aspirantes presidenciales abren ciclo del TSE con propuestas sobre empleo, seguridad, educación y salud

Este viernes 9 de enero, elTribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio el banderazo de salida a las presentaciones oficiales de los aspirantes a la silla presidencial.

LEA MÁS: ¿Jugó Chances? Conozca los números ganadores del segundo sorteo de 2026

Natalia Díaz (Unidos Podemos), Luz Mary Alpízar (PPSD), Walter Hernández (Justicia Social), Boris Molina (UCD) y Fernando Zamora (PNG) fueron los encargados de abrir el ciclo, dividiendo sus propuestas en cuatro ejes fundamentales.

Cinco candidatos presidenciales iniciaron la primera presentación oficial del TSE este viernes 9 de enero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Empleo

El TSE consultó cómo reducir la informalidad y garantizar las oportunidades reales. Esto dijeron los candidatos:

Luz Mary Alpízar propuso créditos, formación adecuada e innovación en su eventual gobierno. Además, prometió espacios adecuados para la venta de productos en zonas rurales y urbanas.

Por su parte, Boris Molina planteó una ventanilla única del Estado que va a permitir a las mipymes tener acceso a créditos y seguridad social.

Natalia Díaz enfocaría al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como motor de desarrollo regional y propone mayor flexibilidad en los horarios laborales.

Fernando Zamora mencionó tres ejes (productividad, energía e infraestructura), aunque el tiempo le impidió profundizar en detalles.

Walter Hernández aboga por aumentar la inversión privada para ampliar la oferta laboral y negociar con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para reducir los costos de los seguros patronales.

Los candidatos se refirieron a temas como educación, seguridad, empleo y salud en el debate del TSE. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Autoridades anuncian nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

Seguridad

Ante el avance del narcotráfico, delincuencia y violencia de género, los candidatos debatieron entre prevención o “mano dura”.

Boris Molina propuso elevar el sicariato a categoría de terrorismo para aplicar medidas especiales contra bandas criminales.

Fernando Zamora declararía emergencia nacional y lanzaría una estrategia de “blindaje” con policías en las calles y reformas judiciales.

Natalia Díaz prometió “mano firme” y la expulsión de extranjeros que lleguen al país a delinquir.

Luz Mary Alpízar se enfocó en la reforma de leyes y en dotar de mayor presupuesto a los cuerpos policiales.

Walter Hernández usaría la declaratoria de emergencia para liberar recursos y tecnología, como el uso de drones.

Educación

En materia educativa, el Tribunal les consultó cuáles cambios realizarían para conectar la educación con empleos dignos y movilidad social.

Natalia Díaz busca implementar una educación con pensamiento crítico e inteligencia emocional. Con ayuda del INA, formaría a los jóvenes para que tengan la experiencia necesaria para tener un empleo.

Luz Mary Alpízar fortalecería la educación dual desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) y daría un perfil técnico-deportivo a los colegios.

Fernando Zamora propone centrar la educación en valores y reformar el Consejo Superior de Educación y la malla curricular. También les devolvería la dignidad a los educadores que sufren de malas condiciones en los centros educativos.

Walter Hernández sugiere una revisión de la Ley 9999 y una cooperación estrecha entre el MEP y las comunidades para el acceso universitario. También haría una declaración de emergencia.

Boris Molina no mencionó propuestas concretas para atender la crisis de educación.

El TSE realizó este viernes 9 de enero su primera presentación oficial. Este fin de semana y el lunes 12 de enero habrá otros encuentros entre candidatos. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salud

Se les preguntó sobre la propuesta más urgente para reducir el rezago en la salud que hoy la población sufre.

Walter Hernández planteó puentes entre la medicina pública y la privada trabajen de la mano para atender la crisis.

Además, señaló que es necesario negociar con la Caja y las fuerzas políticas para reformar la Junta Directiva de la institución.

Boris Molina apostaría por fortalecer los Ebais como la atención primaria, aumentando sus horarios de servicio.

Por su parte, Luz Mary Alpízar prometió un control riguroso de la permanencia del personal de la Caja en horas de servicio dentro de hospitales y Ebais, así como el fortalecimiento de estos centros con personal calificado para atender a los pacientes.

Natalia Díaz comentó que lo primero que haría es nombrar a la persona correcta para que sea la presidenta ejecutiva de la Caja, con la finalidad de reducir las listas de espera e implementar las jornadas de producción para atraer a especialistas.

Fernando Zamora propuso usar los recursos sobreejecutados del Estado para pagar la deuda con la CCSS. También buscaría la reinserción de especialistas nacionales y extranjeros para reducir las listas de espera.

El debate completo se puede ver a través del canal de YouTube del TSE.

LEA MÁS: Así llegará el material electoral a todo el país: aire, mar y tierra