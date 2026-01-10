¿Jugó Chances? Conozca los números ganadores del segundo sorteo de 2026

Este viernes 9 de enero se dieron a conocer los números ganadores del segundo sorteo de Chances de este 2026.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo alrededor de las 7:30 p.m., manteniendo en vilo a los jugadores que soñaban con volverse millonarios.

Estos son los números que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 19, serie 762.

Segundo premio: 04, serie 771.

Tercer premio: 74, serie 752.

Si usted resultó ganador con alguna de las combinaciones anteriores, ¡felicidades! Aproveche esta oportunidad para cambiar su premio en la JPS o con algún socio comercial de la Junta.

La Junta de Protección Social realizó este viernes 9 de enero el segundo sorteo de Chances del 2026. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En caso de que haya comprado en línea, el dinero le será depositado de manera automática en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

¿De cuánto era el premio mayor?

El premio mayor de este sorteo número 6698 era de 120 millones de colones por emisión; es decir, ¢240 millones en total.

Por otra parte, el segundo premio era de 37 millones de colones por emisión y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

El premio mayor del sorteo número 6998 de los Chances es de 120 millones de colones por emisión, es decir, 240 millones en total. (JPS/JPS)

Este domingo habrá Lotería

La JPS jugará la Lotería este domingo 11 de enero a las 7:30 p.m., cuyo premio mayor es de 175 millones de colones por emisión.

Si usted quiere participar en este juego e intentar ganarse unos colones, la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.

Esto pasó con el Acumulado

El juego del Acumulado, este 9 de enero, estaba en 390 millones; sin embargo, la bolita que otorgaba ese premio no salió.

La esfera que salió premió con 5 millones de colones la combinación del número 98 con la serie 041.

