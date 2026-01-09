¿Necesita una mamografía? Ofrecerán exámenes gratuitos en Cóbano

¿Necesita hacerse una mamografía? La Alianza por su Salud (Alsalus) anunció que llevará su unidad móvil a Cóbano para atender a mujeres de la zona sin costo alguno, facilitando el acceso a este examen vital.

LEA MÁS: Grupo Mutual ofrece casas y terrenos desde los ₡4 millones en varias zonas del país

La jornada se realizará del 12 de enero al 5 de febrero. Este tamizaje para la detección temprana del cáncer de mama está dirigido tanto a mujeres aseguradas como no aseguradas que residan en Cóbano.

Si usted tiene entre 40 y 75 años y nunca se ha hecho una mamografía o se hizo una en el 2023 o antes, puede aprovechar esta oportunidad.

Alsalus realizará una jornada de mamografías entre enero y febrero en Cóbano.

“Este 2026 Alsalus continúa trabajando para acercar estos servicios de salud preventiva a comunidades donde el acceso a centros médicos especializados es limitado, promoviendo la detección temprana del cáncer de mama como una herramienta clave para salvar vidas. Una mamografía cada dos años puede marcar la diferencia”, indicó Alsalus.

LEA MÁS: Autoridades anuncian nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

¿Qué deben hacer?

Las interesadas en hacerse la mamografía deben presentar algún documento de identificación.

Alsalus indicó que se puede realizar la inscripción para la cita de forma presencial en la clínica de Cóbano o vía telefónica al número 2642-0643, de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m.

Esta iniciativa forma parte de una alianza entre la Caja Costarricense de Seguro Social, Clínica Bíblica, Automercado, Banco Nacional y Fundación Aliarse, con el apoyo de otras organizaciones aliadas.

Las interesadas en hacerse una mamografía deben agendar una cita y presentar su documento de identidad. (Canva/Canva)

LEA MÁS: ¿Sabía que también existen los perros genios? Acá le contamos cómo saber si el suyo es uno