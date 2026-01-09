Autoridades anuncian nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

Quienes tengan que viajar a Colombia deben saber que hay nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que las personas con viajes programados a Colombia hasta el 28 de febrero de 2026 ya pueden agendar su cita para la vacunación contra la fiebre amarilla.
Los cupos están disponibles a través del sistema de autogestión de citas ingresando AQUÍ
Ingrese, ya que los usuarios podrán seleccionar la fecha, hora y centro de salud, además de registrar sus datos personales: nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico (opcional) y fecha de viaje.
LEA MÁS: Así llegará el material electoral a todo el país: aire, mar y tierra
El doctor Elvis Delgado Delgado, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, recordó que “es indispensable cumplir con los requisitos para acceder a esta vacuna, entre ellos: aplicarse la dosis diez días antes del viaje, presentar identificación oficial vigente (cédula nacional o de residencia) y el respectivo boleto aéreo”.
Además, reiteró la importancia de mantener los datos actualizados en el EDUS, ya que esto es clave para la emisión del carné internacional de vacunación.
Asimismo, comentó: “la vacuna está dirigida a personas entre los 9 meses y 60 años. En aquellos casos especiales (como niños entre 6 y 9 meses, embarazadas, mujeres en lactancia o mayores de 60 años) se aplicará según valoración médica.
LEA MÁS: Salud inspecciona fórmulas infantiles de Nestlé en comercios de todo el país, ¿por qué?
“Debido a la situación de emergencia, no se requiere estar asegurado, y cualquier persona puede vacunarse en las áreas habilitadas, sin importar su lugar de residencia o adscripción”, explicó el doctor Delgado.
La CCSS anunciará próximamente la apertura de nuevos cupos para quienes viajen a Colombia después del 28 de febrero de 2026.
LEA MÁS: “Entré embarazada con una bebé sana de 38 semanas y me la entregaron en la morgue hecha un tuco de hielo”
Con corte al 2 de enero de 2026, 8.065 personas han sido vacunadas contra la fiebre amarilla en las 23 áreas de salud habilitadas, ubicadas en lugares como Cañas, Corredores, Limón, La Fortuna, Goicoechea.