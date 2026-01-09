Autoridades anuncian nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

Quienes tengan que viajar a Colombia deben saber que hay nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que las personas con viajes programados a Colombia hasta el 28 de febrero de 2026 ya pueden agendar su cita para la vacunación contra la fiebre amarilla.

Los cupos están disponibles a través del sistema de autogestión de citas ingresando AQUÍ

Si viaja a Colombia debe vacunarse contra la fiebre amarilla. (Cortesía/Cortesía)

Ingrese, ya que los usuarios podrán seleccionar la fecha, hora y centro de salud, además de registrar sus datos personales: nombre completo, número de cédula, teléfono, correo electrónico (opcional) y fecha de viaje.

El doctor Elvis Delgado Delgado, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, recordó que “es indispensable cumplir con los requisitos para acceder a esta vacuna, entre ellos: aplicarse la dosis diez días antes del viaje, presentar identificación oficial vigente (cédula nacional o de residencia) y el respectivo boleto aéreo”.

Además, reiteró la importancia de mantener los datos actualizados en el EDUS, ya que esto es clave para la emisión del carné internacional de vacunación.

Esta nueva vacunación será para quienes viajan hasta el 28 de febrero. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Asimismo, comentó: “la vacuna está dirigida a personas entre los 9 meses y 60 años. En aquellos casos especiales (como niños entre 6 y 9 meses, embarazadas, mujeres en lactancia o mayores de 60 años) se aplicará según valoración médica.

“Debido a la situación de emergencia, no se requiere estar asegurado, y cualquier persona puede vacunarse en las áreas habilitadas, sin importar su lugar de residencia o adscripción”, explicó el doctor Delgado.

La CCSS anunciará próximamente la apertura de nuevos cupos para quienes viajen a Colombia después del 28 de febrero de 2026.

Con corte al 2 de enero de 2026, 8.065 personas han sido vacunadas contra la fiebre amarilla en las 23 áreas de salud habilitadas, ubicadas en lugares como Cañas, Corredores, Limón, La Fortuna, Goicoechea.