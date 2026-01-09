Nacional

Salud inspecciona fórmulas infantiles de Nestlé en comercios de todo el país, ¿por qué?

Aunque Nestlé confirmó que los productos en Costa Rica no pertenecen a los lotes afectados de fórmulas, las autoridades harán revisiones

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

El Ministerio de Salud activó este viernes un protocolo de revisión y vigilancia en todo el territorio nacional tras recibir reportes internacionales sobre la contaminación bacteriana en lotes específicos de fórmulas infantiles de Nestlé NAN.

La alerta originalmente surgió tras el retiro de productos en 23 países de Europa, Turquía y Argentina.

El Ministerio de Salud activó este viernes un protocolo de revisión y vigilancia de fórmulas infantiles de Nestlé NAN. (Ministerio de Salud)

Tras realizar una revisión de los registros sanitarios vigentes, el Ministerio consultó sobre el tema a la empresa responsable en Costa Rica. Oficialmente, la compañía informó que los productos distribuidos en el país no corresponden a los lotes afectados a nivel internacional.

Medidas de prevención inmediatas

Pese a la respuesta de la empresa, el Ministerio de Salud no bajará la guardia e iniciará a partir de este viernes las siguientes acciones:

  • Inspecciones en comercios: Se verificará en todo el país que los productos en estantería no coincidan con los lotes reportados.
  • Verificación de evidencia: Hasta el momento, no existe evidencia de que los productos contaminados hayan ingresado al mercado costarricense.
  • Monitoreo constante: Las autoridades mantendrán informada a la población sobre cualquier hallazgo que ponga en riesgo la salud pública.

La empresa dice que los lotes contaminados no ingresaron a Costa Rica. (Ministerio de Salud)

Para la tranquilidad de los padres y cuidadores, el Ministerio de Salud facilitó una lista con los números de lote retirados en otros países. Usted puede verificar si el envase que tiene en casa es seguro ingresando a este enlace oficial.

El Ministerio de Salud reitera su compromiso con la protección de la población infantil y solicita a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales para cualquier actualización de esta alerta preventiva.

Nestléfórmulas infantilescontaminación bacterianaMinisterio de SaludEuropaTurquíaArgentina
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

