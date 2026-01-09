Nacional

Grupo Mutual ofrece casas y terrenos desde los ₡4 millones en varias zonas del país

Grupo Mutual dispone de casas y terrenos adjudicados en distintas regiones del país, con precios accesibles y descuentos que inician desde los ₡4 millones

Por Ingrid Hidalgo

¿Está en busca de una casa o un terreno? Grupo Mutual tiene varias ofertas de bienes adjudicados en diferentes partes del país con precios muy tentadores que arrancan desde los 4 millones de colones.

En su sitio web, se pueden encontrar vivirndas y lotes con descuentos especiales.

Estas son algunas de las opciones disponibles actualmente:

Casa en Guápiles

Casa en Guápiles
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 7-110984-000
  • Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón. La Colonia, San Rafael, 225 metros oeste del súper Pelón.
  • Área del terreno: 223,49 m²
  • Área de construcción: 42 m²
  • Precio: ¢15.668.000,00
  • Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Puntarenas

Casa en Puntarenas
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 6-053487-000
  • Ubicación: Corredor, Corredores, Puntarenas. Salas Vindas, barrio La Esperanza, 46 metros este del parque infantil.
  • Área del terreno: 204 m²
  • Área de construcción: 137,40 m²
  • Precio inicial: ¢38.262.000,00
  • Descuento 25%
  • Precio final con descuento: ¢28.855.000,00
  • Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Golfito

Casa en Golfito
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 6-123209-000
  • Ubicación: Golfito, Golfito, Puntarenas. La Mona, urbanización Daniel Herrera, Casa #J-11, 250 metros norte y 50 metros al oeste de la bomba del acueducto.
  • Área del terreno: 206,16 m²
  • Área de construcción: 111,41 m²
  • Precio inicial: ¢17.500.000,00
  • Descuento 13.22%
  • Precio final con descuento: ¢20.165.000,00
  • Contacto: 2435-2716/ 2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Purral

Casa en Purral
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 1-624304-000
  • Ubicación: Purral, Goicoechea, San José. Urbanización El Oasis, casa 19.
  • Área del terreno: 300 m²
  • Área de construcción: 96,37 m²
  • Precio: ¢24.511.000,00
  • Contacto: 2435-2412 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Puntarenas

Lote en Puntarenas
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 6-222273-000
  • Ubicación: Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palma Aceitera de Palma Tica.
  • Área del terreno: 302 m²
  • Precio inicial: ¢5.527.000,00
  • Descuento 27.63%
  • Precio final con descuento: ¢4.000.000,00
  • Contacto: 2435-2088/ 2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Puriscal

Lote en Puriscal
Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)
  • Folio Nº 1-596994-000
  • Ubicación: San Rafael, Puriscal, San José. Del cruce de La Floralia, 3 kilómetros al este, sobre calle de concreto lado derecho, penúltimo lote en servidumbre.
  • Área del terreno: 179,74 m²
  • Precio: ¢11.360.000,00
  • Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Limón

  • Folio Nº 7-175835-000
  • Ubicación: Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del salón de Testigos de Jehová.
  • Área del terreno: 430
  • Precio: ¢10.492.000,00
  • Contacto: 2435-1716/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

bienes adjudicadosGrupo Mutualcasas y terrenos en Costa Ricapropiedades desde ₡4 millones
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

