Grupo Mutual ofrece casas y terrenos desde los ₡4 millones en varias zonas del país

¿Está en busca de una casa o un terreno? Grupo Mutual tiene varias ofertas de bienes adjudicados en diferentes partes del país con precios muy tentadores que arrancan desde los 4 millones de colones.

LEA MÁS: Autoridades anuncian nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

En su sitio web, se pueden encontrar vivirndas y lotes con descuentos especiales.

Estas son algunas de las opciones disponibles actualmente:

Casa en Guápiles

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 7-110984-000

Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón. La Colonia, San Rafael, 225 metros oeste del súper Pelón.

Guápiles, Pococí, Limón. La Colonia, San Rafael, 225 metros oeste del súper Pelón. Área del terreno: 223,49 m²

223,49 m² Área de construcción: 42 m²

42 m² Precio: ¢15.668.000,00

¢15.668.000,00 Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Puntarenas

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-053487-000

Ubicación: Corredor, Corredores, Puntarenas. Salas Vindas, barrio La Esperanza, 46 metros este del parque infantil.

Corredor, Corredores, Puntarenas. Salas Vindas, barrio La Esperanza, 46 metros este del parque infantil. Área del terreno: 204 m²

204 m² Área de construcción: 137,40 m²

137,40 m² Precio inicial: ¢38.262.000,00

¢38.262.000,00 Descuento 25%

Precio final con descuento: ¢28.855.000,00

¢28.855.000,00 Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Golfito

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-123209-000

Ubicación: Golfito, Golfito, Puntarenas. La Mona, urbanización Daniel Herrera, Casa #J-11, 250 metros norte y 50 metros al oeste de la bomba del acueducto.

Golfito, Golfito, Puntarenas. La Mona, urbanización Daniel Herrera, Casa #J-11, 250 metros norte y 50 metros al oeste de la bomba del acueducto. Área del terreno: 206,16 m²

206,16 m² Área de construcción: 111,41 m²

111,41 m² Precio inicial: ¢17.500.000,00

¢17.500.000,00 Descuento 13.22%

Precio final con descuento: ¢20.165.000,00

¢20.165.000,00 Contacto: 2435-2716/ 2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

LEA MÁS: Así llegará el material electoral a todo el país: aire, mar y tierra

Casa en Purral

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-624304-000

Ubicación: Purral, Goicoechea, San José. Urbanización El Oasis, casa 19.

Purral, Goicoechea, San José. Urbanización El Oasis, casa 19. Área del terreno: 300 m²

300 m² Área de construcción: 96,37 m²

96,37 m² Precio: ¢24.511.000,00

¢24.511.000,00 Contacto: 2435-2412 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Puntarenas

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-222273-000

Ubicación: Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palma Aceitera de Palma Tica.

Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palma Aceitera de Palma Tica. Área del terreno: 302 m²

302 m² Precio inicial: ¢5.527.000,00

¢5.527.000,00 Descuento 27.63%

Precio final con descuento: ¢4.000.000,00

¢4.000.000,00 Contacto: 2435-2088/ 2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Puriscal

Grupo Mutual tiene casas y terrenos a la venta desde los 4 millones de colones. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-596994-000

Ubicación: San Rafael, Puriscal, San José. Del cruce de La Floralia, 3 kilómetros al este, sobre calle de concreto lado derecho, penúltimo lote en servidumbre.

San Rafael, Puriscal, San José. Del cruce de La Floralia, 3 kilómetros al este, sobre calle de concreto lado derecho, penúltimo lote en servidumbre. Área del terreno: 179,74 m²

179,74 m² Precio: ¢11.360.000,00

¢11.360.000,00 Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en Limón

Folio Nº 7-175835-000

Ubicación: Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del salón de Testigos de Jehová.

Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del salón de Testigos de Jehová. Área del terreno: 430 m²

430 m² Precio: ¢10.492.000,00

¢10.492.000,00 Contacto: 2435-1716/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

LEA MÁS: Salud inspecciona fórmulas infantiles de Nestlé en comercios de todo el país, ¿por qué?