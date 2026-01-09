Grupo Mutual ofrece casas y terrenos desde los ₡4 millones en varias zonas del país

¿Está en busca de una casa o un terreno? Grupo Mutual tiene varias ofertas de bienes adjudicados en diferentes partes del país con precios muy tentadores que arrancan desde los 4 millones de colones.
LEA MÁS: Autoridades anuncian nueva información sobre la vacuna contra la fiebre amarilla
En su sitio web, se pueden encontrar vivirndas y lotes con descuentos especiales.
Estas son algunas de las opciones disponibles actualmente:
Casa en Guápiles
- Folio Nº 7-110984-000
- Ubicación: Guápiles, Pococí, Limón. La Colonia, San Rafael, 225 metros oeste del súper Pelón.
- Área del terreno: 223,49 m²
- Área de construcción: 42 m²
- Precio: ¢15.668.000,00
- Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Puntarenas
- Folio Nº 6-053487-000
- Ubicación: Corredor, Corredores, Puntarenas. Salas Vindas, barrio La Esperanza, 46 metros este del parque infantil.
- Área del terreno: 204 m²
- Área de construcción: 137,40 m²
- Precio inicial: ¢38.262.000,00
- Descuento 25%
- Precio final con descuento: ¢28.855.000,00
- Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Casa en Golfito
- Folio Nº 6-123209-000
- Ubicación: Golfito, Golfito, Puntarenas. La Mona, urbanización Daniel Herrera, Casa #J-11, 250 metros norte y 50 metros al oeste de la bomba del acueducto.
- Área del terreno: 206,16 m²
- Área de construcción: 111,41 m²
- Precio inicial: ¢17.500.000,00
- Descuento 13.22%
- Precio final con descuento: ¢20.165.000,00
- Contacto: 2435-2716/ 2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
LEA MÁS: Así llegará el material electoral a todo el país: aire, mar y tierra
Casa en Purral
- Folio Nº 1-624304-000
- Ubicación: Purral, Goicoechea, San José. Urbanización El Oasis, casa 19.
- Área del terreno: 300 m²
- Área de construcción: 96,37 m²
- Precio: ¢24.511.000,00
- Contacto: 2435-2412 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en Puntarenas
- Folio Nº 6-222273-000
- Ubicación: Piedras Blancas, Osa, Puntarenas. Finca Alajuela, 800 metros noroeste del recibidor de Palma Aceitera de Palma Tica.
- Área del terreno: 302 m²
- Precio inicial: ¢5.527.000,00
- Descuento 27.63%
- Precio final con descuento: ¢4.000.000,00
- Contacto: 2435-2088/ 2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en Puriscal
- Folio Nº 1-596994-000
- Ubicación: San Rafael, Puriscal, San José. Del cruce de La Floralia, 3 kilómetros al este, sobre calle de concreto lado derecho, penúltimo lote en servidumbre.
- Área del terreno: 179,74 m²
- Precio: ¢11.360.000,00
- Contacto: 2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
Lote en Limón
- Folio Nº 7-175835-000
- Ubicación: Sixaola, Talamanca, Limón. San Miguelito, 100 metros antes del salón de Testigos de Jehová.
- Área del terreno: 430 m²
- Precio: ¢10.492.000,00
- Contacto: 2435-1716/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr
LEA MÁS: Salud inspecciona fórmulas infantiles de Nestlé en comercios de todo el país, ¿por qué?