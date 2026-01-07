Primer sorteo de Chances del 2026 ya tiene números ganadores

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 6 de enero el sorteo de Chances, el primero de este 2026.

LEA MÁS: Estos son los candidatos convocados a los debates de Teletica y Repretel

Después de un mes desde la última vez que se jugó este sorteo, las tómbolas giraron para dar a conocer los números ganadores según el premio.

Estos son los números que salieron en este sorteo número 6997:

Premio mayor: 96, serie 257

Segundo premio: 83, serie 709

Tercer premio: 46, serie 362

La JPS realizó este martes 6 de enero el primer sorteo de Chances de este 2026. (Captura de pantalla)

¿Dónde se puede cambiar los premios?

Si usted resultó ganador con alguno de los números mencionados anteriormente, puede cambiar su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

En caso de que haya adquirido el número en línea, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en la página web de la Junta.

LEA MÁS: MOPT amplía horarios en enero para pruebas teóricas y prácticas de manejo

Recuerde que el premio mayor es de 80 millones de colones, el segundo de 25 de millones y el tercero de 7 millones de colones por emisión.

Este martes 6 de enero volvieron los Chances con un jugoso premio mayor: 160 millones de colones en 2 emisiones. (JPS/JPS)

¿Cuándo es el próximo sorteo de Chances?

La JPS realizará otro sorteo de Chances el viernes 9 de enero, cuyo premio mayor es de 120 millones de colones por emisión.

Si usted quiere comprar su número de suerte para este juego, recuerde que la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

LEA MÁS: Comando de campaña de Laura Fernández sufre tremenda baja a menos de un mes de las elecciones presidenciales