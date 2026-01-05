Chances vuelven este martes con premio mayor de ¢80 millones

Después de varias semanas de ausencia, los Chances de la Junta de Protección Social (JPS) regresan este martes 6 de enero. Si usted es de los que extrañaba probar suerte entre semana, llegó el momento de buscar a su chancero de confianza.

El sorteo que se realizará este martes es el número 6997 y los números ganadores se darán a conocer a partir de las 7:30 p.m.

La última vez que se jugaron los Chances fue el pasado 2 de diciembre; en este sorteo salieron estos números ganadores: el 39 con la serie 218 para el premio mayor, el 06 con la serie 948 para el segundo premio y el 01 con la serie 640 para el tercer premio.

La última vez que se jugaron los Chances fue el pasado 2 de diciembre

¿De cuánto es el premio mayor?

La JPS anunció que el premio mayor de los Chances es de 80 millones de colones por emisión.

El segundo premio es de 25 millones de colones por emisión y el tercero es de 7 millones de colones por emisión.

La fracción para este sorteo tiene un costo de 1.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 5.000 colones.

Habrá sorteo ordinario de Chances

Este mes de enero la JPS realizará el sorteo ordinario de Chances Mundialistas, cuyo premio mayor es de 7.5 millones de colones por emisión.

El sorteo se realizará el sábado 31 de enero; si usted quiere ganarse unos millones, puede comprar su número a través de algún chancero o el sitio web de la JPS.

La fracción tiene un costo de 3.000 colones, el billete consta de una fracción.