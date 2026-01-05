Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del primer sorteo del 2026

Este domingo se juega el primer sorteo ordinario de lotería del 2026, el número 4883,de la Junta de Protección Social (JPS), correspondiente, una edición especial que marca el inicio del calendario de sorteos del 2026.

Este domingo se realizará el primer sorteo de lotería del 2026 de la JPS.

Un sorteo especial que abre el año

Este sorteo forma parte de los eventos posteriores al Gordo Navideño y vuelve con los montos establecidos antes de la navideña.

El sorteo dio inicio a las 7:30 p. m., bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.

LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los números y series favorecidas del primer sorteo de consolación

Números ganadores de este domingo:

El sorteo comenzó a las 7:30 p. m. como estaba programado. (Mayela López)

Premio mayor reparte ₡175 millones por entero: Pendiente

reparte ₡175 millones por entero: Pendiente Segundo premio reparte ₡ 30 millones por entero : Número 61, serie 570

₡ : Número 61, serie 570 Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero: Pendiente

Plan de premios y valor de la lotería

Para esta edición hay un total de 100 premios distribuidos en diferentes cifras, pero la mayor expectativa se concentra en los tres premios principales, que cada sorteo generan gran ilusión entre los compradores.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro.

Recuerde que puede revisar la lista completa de premios en la edición impresa de La Teja de este lunes.