Nacional

¿Qué número y serie sugiere la IA para el primer sorteo de lotería del 2026?

Este domingo 4 de enero se realizará el primer sorteo de lotería del 2026 de la Junta de Protección Social, y una herramienta de inteligencia artificial generó un número y serie como sugerencia simbólica

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Este domingo 4 de enero se celebrará el primer sorteo de lotería del 2026 de la Junta de Protección Social (JPS), correspondiente al número 4883, con un premio mayor de 175 millones de colones por entero, además de un segundo premio de 30 millones y un tercer premio de 14 millones por entero.

Hora y premios del sorteo

El sorteo dará inicio a las 7:30 de la noche y marcará el arranque oficial de la lotería nacional en este nuevo año. Como es tradición, los fondos recaudados apoyan programas sociales impulsados por la JPS en beneficio de poblaciones vulnerables.

Para este sorteo inaugural del 2026, los premios están distribuidos de la siguiente manera.

Este domingo se realizará el primer sorteo de lotería del 2026 de la JPS.
Este domingo se realizará el primer sorteo de lotería del 2026 de la JPS. (JPS/JPS)
  • Premio mayor: 175 millones de colones por entero
  • Segundo premio: 30 millones de colones por entero
  • Tercer premio: 14 millones de colones por entero

LEA MÁS: Quedó bien repartida: en estos lugares se vendieron los números ganadores de la última lotería del año

El número y la serie sugeridos por la IA

Como un ejercicio simbólico y recreativo, una herramienta de inteligencia artificial generó una sugerencia de número y serie para quienes gustan de consultar este tipo de referencias antes del sorteo.

  • Número sugerido por la IA: 48
  • Serie sugerida por la IA: 283

Esta recomendación se basa en patrones aleatorios y no tiene relación alguna con los resultados oficiales del sorteo. La Junta de Protección Social recuerda que la lotería es un juego de azar y que no existe método alguno que garantice premios.

Un inicio de año cargado de ilusión

Lotería Nacional: vea todos los números ganadores de este domingo
La IA generó una sugerencia simbólica de número y serie para este sorteo. (Canv/canva)

El primer sorteo del año suele despertar expectativa entre los compradores, quienes ven en esta fecha una oportunidad para iniciar el 2026 con esperanza y optimismo.

La sugerencia generada por la IA se presenta únicamente como una curiosidad tecnológica que acompaña la tradición lotera.

Los resultados oficiales serán anunciados una vez finalizado el sorteo, a través de los canales habituales de la Junta de Protección Social.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Junta de Protección SocialNotas IALTNotas IALTHJPSLoteríaInteligencia Artificial
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.