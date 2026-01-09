TSE inicia encuentros con candidatos presidenciales de cara a las elecciones

Este viernes 9 de enero es un día clave para la democracia costarricense. Hoy inician los encuentros organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), donde los candidatos presidenciales expondrán sus propuestas de cara a las elecciones del 1 de febrero.

LEA MÁS: ¿Necesita una mamografía? Ofrecerán exámenes gratuitos en Cóbano

En esta primera presentación oficial de los aspirantes, tal y como lo denomina el Tribunal, se presentarán cinco candidatos:

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático.

Walter Hernández, del partido Justicia Social Costarricense.

Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática.

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación.

Este viernes 9 de enero inician los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué hora y dónde ver el debate?

El debate está programado para iniciar a las 7 p.m. y finalizará a las 9 p.m.

Usted puede ver y escuchar las propuestas de los candidatos en vivo por Canal 13, así como en Facebook, X y el canal de YouTube del TSE.

¿Cómo es el formato?

El encuentro se divide en cuatro bloques. El TSE lanzará una pregunta por cada tema de interés nacional.

Los aspirantes a la presidencia deberán responder con sus propuestas, explicando qué harán y cómo lo concretarán.

El TSE informó que habrá interpelación entre los candidatos; ellos tendrán un espacio en el que podrán hacer una pregunta entre sí.

LEA MÁS: Salud inspecciona fórmulas infantiles de Nestlé en comercios de todo el país, ¿por qué?

Otros encuentros del TSE

El Tribunal continuará con estas presentaciones hasta el lunes 12 de enero.

Se dividieron en cinco candidatos por día, cuyo cronograma quedó de esta forma:

Sábado 10 de enero

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Social y Democrático.

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.

David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora.

Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad.

Domingo 11 de enero

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista.

Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional.

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza.

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda.

Lunes 12 de enero

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional.

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana.

Luis Amador, del Partido Integración Nacional.

Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero.

Desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de enero, el TSE realizará presentaciones oficiales de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 1 de febrero. (La Nación/Canva)

LEA MÁS: Ignacio Santos confirma que Laura Fernández rechazó otra invitación que le hizo Teletica