Marco Rodríguez: el candidato que trabajó en construcción y tuvo un paso fugaz en el fútbol de primera división

El candidato del Partido Esperanza y Libertad, Marco Rodríguez, conversó con La Teja sobre su trayectoria, sus raíces en la escuela pública y sus soluciones para los problemas que asfixian a Costa Rica. Esta fue la entrevista que le hicimos.

Marco Rodríguez Padilla, candidato del partido Esperanza y Libertad, estudió en un colegio nocturno. (Rafael Pacheco)

—Don Marco, leí que usted tiene formación en la Administración de Empresas, ¿es así?

Correcto, mi alma mater es la Universidad Nacional, soy hijo de la escuela nocturna, saqué mi bachillerato en un colegio nocturno... Había muchos estigmas en ese tiempo sobre la educación nocturna y, bueno, hoy yo, hijo de la escuela pública; un error del sistema me dijo una vez una directora que no apostaba por nadie, llegué a la Universidad Nacional, terminé mi título de administrador de empresas y luego pasé a hacer mi magisterio en la gerencia pública de la Universidad de Costa Rica y me quedé dando clases.

LEA MÁS: ¿Cuál candidato piensa igual que yo? El quiz de 20 preguntas que le dice cuál es más afín a usted

—¿A qué edad tuvo su primer trabajo?

Comencé a trabajar formalmente a los 15 años; había que apoyar a la familia. Mi padre y mi madre fueron de valor, nos enseñaron muchísimo... Empecé en una oficinita, recuerdo, haciendo papeleo en contabilidad. Luego estuve vendiendo libros, que era un oficio maravilloso para mí; fui peón de construcción, recolector de café.

Rodríguez cuenta que una vez una profesora le dijo que él era "un error del sistema". (Cortesía)

A los 17 años me incorporé formalmente a una organización en logística, hice aduanas como de los 17 hasta los 20 años y a los 20 ingresé al Instituto Costarricense de Electricidad, que fue la primera institución pública en la que pude tener un contacto general de qué era lo que hacíamos, cómo lo hacíamos.

LEA MÁS: Aquí puede ver qué proponen los candidatos para resolver los problemas que a usted le preocupan y compararlos

—Usted es saprissista, así que le fue mal en el campeonato pasado. Tengo entendido que fue jugador de fútbol, ¿es así?

Sí, jugué fútbol en las ligas menores del antiguo Santa Bárbara, el equipo de mi cantón. Soy herediano de cepa, cédula 4; tuve la oportunidad de rozarme en primera división un par de partiditos ahí una temporada.

Soy saprisista de honor... creo que es de herencia, pero la mayoría de mi familia es herediana. El deporte me ayudó mucho a apartarnos de las malas amistades, de las drogas.

El candidato habló de sus planes para reducir las listas de espera de la CCSS. (Rafael Pacheco)

—¿Cómo fue su acercamiento con la política?

El Partido Esperanza y Libertad es nuevo, un partido emergente. Cuando ingresé, vi el respeto que tienen por las personas y por la vida. Estando dentro, pues bueno, hay liderazgos que uno no puede ocultar. Los delegados nos dan la oportunidad de ser candidatos sin tener ninguna experiencia política.

Somos un partido de honor en el cual les pedimos a los candidatos someterse al polígrafo, presentar una hoja de delincuencia y un estudio judicial. Si usted tiene algún vínculo con el narcotráfico o la corrupción, no puede integrarse al equipo. Pudimos demostrar con probidad, pasar el polígrafo en cuatro preguntas concretas: si estaba ligado al crimen organizado, al narcotráfico, si había hecho actos de corrupción o si algún familiar participaba en estas condiciones.

LEA MÁS: Claudia Dobles sobre el gobierno de Rodrigo Chaves: “Practicamente, no se hace nada”

—Su nombre no aparece en las encuestas entre los más apoyados, ¿le preocupa eso?

No me preocupa en lo absoluto; hay que definir qué es una encuesta y comprender cómo funcionan: son temporales. Es evidente que nuestro partido, al ser nuevo, no tiene el arraigo que tiene Liberación Nacional o el PUSC. El proyecto de nosotros es de largo plazo, al 2050.

Detalló con cuáles acciones planea reducir el desempleo en un eventual gobierno. (Shutterstock)

—¿Qué acciones concretas ejecutaría usted en el marco de un eventual gobierno para disminuir el desempleo?

Lo primero es que si no hacemos una formación técnica de calidad, no vamos a tener empleo de calidad. Queremos integrar al programa educativo el bilingüismo obligatorio y la formación en finanzas personales. Si usted no le dice a un niño cómo funciona el dinero, no entenderá la inversión... También impulsaremos parques empresariales en cada provincia y fortaleceremos el sector agropecuario y el turismo nacional.

LEA MÁS: “Pegaba gritos y golpeaba la mesa”: Amador revela el supuesto “capricho” que desataba la furia de Rodrigo Chaves

—¿Qué acciones concretas ejecutaría usted para fortalecer la seguridad?

El tema de la protección, del trasiego de mercancías, es fundamental. En fronteras, puertos y aeropuertos debe haber toda la tecnología posible: IA, robótica y escáneres.

Debemos empoderar a nuestras policías y devolver el control de las costas a la Policía de Control de Drogas. No soy un “todólogo”; mi mano derecha es don Carlos Palacios, experto en seguridad nacional.

También comentó las reformas que haría en materia de seguridad. (Alonso Tenorio)

—¿Cómo resolvería usted el problema de la crisis educativa?

No se puede resolver en 4 años; el político que les diga eso les miente. Hay que integrar a las aulas el poder al maestro y quitarle lo administrativo para que se dedique a educar.

Debemos tecnificar las aulas con robótica e inteligencia artificial porque el estudiante de hoy tiene un chip diferente. Invertiremos lo más cercano al 8% en educación y haremos que el bilingüismo no sea opcional.

LEA MÁS: “Yo no soy la heredera de Rodrigo Chaves”, afirma Natalia Díaz al hablar de su proyecto político

—¿Qué acciones concretas propone usted en el tema de infraestructura vial?

Seguir con el tema del tren, porque urge para Costa Rica. Debemos llevar el tren a los parques industriales. También impulsaremos el teletrabajo por objetivos en el sector público para reducir las presas.

Creemos en la concesión de obra pública y en el uso de los fondos de pensión para inversión en infraestructura. Proyectos como la Ruta 32, la Ruta 1 y la zona norte no pueden esperar más.

El tren es una de las soluciones que propone para disminuir las presas. (Rafael Pacheco)

—¿Cómo solucionaría usted el problema de las listas de espera en la CCSS?

Hay que fortalecer los EBAIS para la intervención primaria. Si el Estado no puede atender a un paciente, debe derivarlo al sector privado en una corresponsabilidad para una atención de inmediatez. Las listas subieron a casi 1.250.000 personas.

También es urgente el hospital de Cartago, el de Limón y el de la zona norte. Ningún político resolverá esto en 4 años, pero ya tenemos que actuar.

—Su paso por el Conapam le permitió conocer de cerca los problemas que enfrenta la comunidad adulta mayor. ¿Para usted cuál es el principal obstáculo que tienen estas personas?

El mayor reto es la violencia y el abandono. Hay 2.350 denuncias por abandono en hospitales. Debemos dignificar al adulto mayor y respetar su autonomía patrimonial. Las municipalidades deberían ser ciudades amigables.

El envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa normal y el Estado solo atiende al 11% de la población en pobreza; eso debe cambiar fortaleciendo el Conapam.

—¿Rescataría usted algún proyecto de este gobierno para darle continuidad en un eventual gobierno suyo?

El proyecto de Ciudad Gobierno es algo que debemos continuar para dejar de pagar millones en alquileres. El tren también es urgente y el desarrollo de marinas en los puertos para ser el “nuevo Singapur”.

—¿Piensa usted que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia del país?

Es una pregunta compleja. Yo creo en la institucionalidad: en el TSE, la Contraloría y el Poder Judicial. El verdadero riesgo para la democracia es el abstencionismo. Si la gente no sale a votar, después no se queje de las decisiones. Vaya y vote por quien usted quiera, pero hágalo informado.