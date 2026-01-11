Diputado oficialista Alexander Barrantes enfrentará juicio esta semana por una delicada acusación

El diputado oficialista, Alexander Barrantes, enfrentará esta semana un juicio por una delicada acusación hecha en su contra por la legisladora Sofía Guillén.

El debate dará inicio el martes 13 de enero y se espera que se extienda hasta el 16. Estará a cargo de los magistrados de Sala Tercera, debido a que el imputado es un diputado en ejercicio, es decir, miembro de los Supremos Poderes.

Barrantes está acusado del presunto delito de penalidad del corruptor.

Diputado oficialista Alexander Barrantes enfrentará juicio por grave acusación de Sofía Guillén. (Rafael Pacheco)

Diputada pide justicia

La diputada Guillén aseguró en noviembre de 2022 que el legislador oficialista le ofreció embajadas a cambio de su voto a favor del proyecto de eurobonos.

“En los próximos días dará inicio el juicio contra el diputado oficialista Alexander Barrantes, por ofrecerme embajadas a cambio de votos en la discusión de los eurobonos. Confío en que la justicia hará su trabajo y que el diputado pagará las consecuencias de sus actos - los cuales creo que don Alexander tiene tan normalizados que no acaba de entender la gravedad de lo que hizo.

Sofía Guillén asegura que Alexander Barrantes le ofreció embajadas a cambio de voto. (Asamblea Legislativa)

“La única forma de combatir la corrupción es decir ‘NO’ cuando este tipo de ofrecimientos se nos presentan y denunciarlos públicamente. La política no puede seguir siendo un barrial de malas costumbres sin ética”, expresó Guillén.

Barrantes dijo que todo fue una confusión

Cuando se dieron los hechos, el diputado Barrantes dijo que todo se trató de una confusión y que se sentía ofendido por las acusaciones de Guillén.

“En esto quiero ser claro, las manifestaciones de la diputada Guillén me han ofendido enormemente, sí estamos en un proceso de negociación y sí es cierto que me acerqué para pedirle apoyo porque también creo que la propuesta que ellos tienen, Hacienda Digital, con respecto a los escáneres y la evasión fiscal, son interesantes y sí le he dicho que estamos dispuestos a negociar como se negocia en cualquier ámbito”, aseguró Barrantes.