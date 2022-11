(Video) Sofía Guillén denuncia que diputado oficialista le ofreció embajada a cambio de voto

La diputada del Frente Amplio Sofía Guillén denunció la tarde de este miércoles en el Plenario que el legislador oficialista Alexander Barrantes Chacón le ofreció una embajada a cambio de votar a favor de los eurobonos.

La legisladora hizo serias acusaciones contra su colega del partido de Gobierno.

La joven diputada pidió la palabra por el orden al presidente legislativo, Rodrigo Arias, y dijo que creía necesario hacer de su conocimiento lo sucedido.

¿Qué son los eurobonos?

“Al inicio de esta sesión el diputado Alexander del Partido Progreso Social Democrático, en ese sillón de ahí, (señalando donde se ubica el mismo) me ha ofrecido cargos y me ha ofrecido embajadas a cambio de aprobar eurobonos”, acusó la legisladora.

URGENTE: La diputada @SofaGuilln3 del Frente Amplio acusa que el diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón le ofreció cargos y embajadas a cambio de su voto afirmativo al proyecto de eurobonos. pic.twitter.com/sZCaLI3x9r — Barra de Prensa (@barradeprensa) November 9, 2022

Añadió que ella tenía el deber ético de decir que eso la ha dejado en shock, pero además la ha ofendido porque la gente no la eligió para callarse esas cosas.

A la salida del Plenario Guillén ampló sus declaraciones relatando cómo fue la situación.

Diputados aprueban endeudamiento por 6 mil millones de dólares en eurobonos

“Me dijo que él no venía solo, que ya lo había hablado con Pilar (Cisneros) y con don Rodrigo (Chaves), yo no sé si eso es verdad o simple habladuría. Me dice que si necesito una reunión con el presidente para dejar en claro los términos de un acuerdo él lo gestiona y empieza a decirme que hay algunos puestos que no han sido nombrados y que hay embajadas que si alguien cercano a mí o al Frente Amplio que nos interesa que tenga un puesto, que le digamos para que esto avance porque necesitamos los eurobonos”, relató la economista.

Sofía Guillén explica cómo fue el ofrecimiento de Alexander Barrantes

Luego de que salió del shock, asegura que le dijo que para serle muy clara, el Frente Amplio, nunca va a pedir cargos, todo lo que les interesa es lo que ocurre en la agenda legislativa y que los eurobonos salga bien.

Cuando le tocó la palabra a Barrantes en el plenario, dijo sentirse ofendido por la acusación de Guillén.

“En esto quiero ser claro, las manifestaciones de la diputada Guillén me han ofendido enormemente, sí estamos en un proceso de negociación y sí es cierto que me acerqué para pedirle apoyo porque también creo que la propuesta que ellos tienen, Hacienda Digital, con respecto a los escaneres y la evasión fiscal son interesante y sí le he dicho que estamos dispuestos a negociar como se negocia en cualquer ámbito”, aseguró el diputado oficialista Alexander Barrantes.