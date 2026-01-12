Mensaje en redes sociales alerta sobre falsificación masiva de billetes de ¢10.000 y esto dice el Banco Central

Recientemente ha circulado en diversas plataformas digitales información sobre una supuesta falsificación masiva de billetes de ¢10.000.

El mensaje que anda dando vueltas le pide a la gente revisar bien los billetes de esa denominación y dice lo siguiente:

“Aparece en el mercado un lote circulante de miles de billetes falsos. En esta imagen se puede ver la diferencia entre un billete real de 10 mil colones (arriba) y el billete falso (abajo).

En redes sociales circula mensaje de supuesta falsificación de billetes de 10.000 colones. (Tomado de redes sociales)

“El billete falso no tiene el holograma de Pepe Figueres. La recomendación es tomar un momento para revisar el billete, la diferencia se siente al tacto y solo con mirarlo se ve que es falso (los colores son más opacos), además, la impresión del papel es de menor calidad”.

Ante la incertidumbre generada entre los ciudadanos y comercios, La Teja consultó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) si es verdad que existe una falsificación masiva de estos billetes.

LEA MÁS: La curiosa figura geométrica que forman las monedas de Costa Rica al acomodarlas en orden

Realidad sobre las falsificaciones detectadas

De acuerdo con los datos proporcionados por el BCCR, sí se han detectado falsificaciones, pero no corresponden a una producción masiva ni sofisticada.

“En días recientes, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) recibió una alerta sobre una supuesta falsificación masiva de billetes de ¢10.000 impresos en polímero.

“Hasta el año 2020, los billetes se fabricaban en algodón y las falsificaciones promediaban unas 10.000 unidades anuales. Con la incorporación del polímero en todas las denominaciones, la falsificación se redujo significativamente a menos de 1.000 unidades por año”, informó el banco.

LEA MÁS: Venezolana alerta sobre similitudes entre Rodrigo Chaves y Hugo Chávez de cara a las elecciones

El BCCR recuerda que uno debe tocar, mirar y girar el billete de diez mil colones para evitar que le metan uno falso (Cortesía)

La entidad detalló también que las falsificaciones detectadas actualmente son copias a color, en papel convencional, lo que facilita distinguirlas de los billetes auténticos. Además, asegura que no se han recibido reportes ni se ha identificado un aumento relevante en las falsificaciones, por lo que no existe evidencia de una falsificación masiva.

LEA MÁS: Laura Fernández, Eli Feinzaig, Claudio Alpízar, José Aguilar y Ronny Castillo protagonizaron una intensa noche

“El Banco Central le recuerda a la población que los billetes costarricenses cuentan con diversas medidas de seguridad. El método más sencillo para verificar su autenticidad es “toque, mire y gire”.

- Toque y compruebe el relieve en el retrato del personaje y las líneas de puntos en la esquina inferior izquierda.

- Mire los efectos en el escudo nacional y cómo el texto “BCCR” se transforma en el valor facial del billete dentro de la ventana transparente.

- Gire el billete y verifique el movimiento del círculo flotante dentro del mapa de Costa Rica y cómo este cambia de colores, de verde a azul.

La principal barrera contra el fraude es el material base. El polímero es un compuesto plástico que no se rompe con facilidad, es resistente al agua y permite la inclusión de ventanas transparentes que son imposibles de replicar con una impresora de papel convencional.