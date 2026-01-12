Nacional

¿A qué hora y por cuál canal ver el debate de este lunes con Álvaro Ramos, Ariel Robles, Luis Amador, Juan Hidalgo y Douglas Caamaño?

El Tribunal Supremo de Elecciones cierra este lunes los encuentros oficiales con candidatos presidenciales, rumbo a las elecciones nacionales del 1 de febrero

Por Hillary Chinchilla Marín

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizará este lunes 12 de enero el último de los encuentros oficiales con candidatos presidenciales, un espacio clave donde los aspirantes presentan sus propuestas de cara a las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero.

En esta jornada participan Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana; Luis Amador, del Partido Integración Nacional, y Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero.

Hora, canal y plataformas de transmisión

El debate de este lunes está programado para iniciar a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 9:00 p. m.. La ciudadanía puede seguir el encuentro en vivo por Canal 13, así como mediante las plataformas digitales oficiales del TSE en Facebook, X y YouTube.

El objetivo del Tribunal es brindar a los electores información directa y equitativa sobre las propuestas de quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República.

Formato del encuentro

Según explicó el TSE, el debate se divide en cuatro bloques temáticos, cada uno con una pregunta relacionada con temas de interés nacional. Los candidatos deben explicar qué proponen y cómo planean ejecutar sus iniciativas.

Además, el formato incluye un espacio de interpelación entre candidatos, en el que los aspirantes pueden formular preguntas directas a sus contendientes, fomentando el contraste de ideas y posiciones.

Con esta jornada, el Tribunal concluye la ronda de presentaciones oficiales previas a la jornada electoral.

