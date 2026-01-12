Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 11 de enero el sorteo ordinario de Lotería Nacional #4884, correspondiente al calendario oficial de sorteos del 2026, manteniendo el mismo plan de premios anunciado para este inicio de año.

Premios del sorteo #4884

Para este sorteo, la JPS mantiene los montos tradicionales en los principales premios:

Premio mayor : reparte ₡175 millones por entero: Número 63 con la serie 375

: reparte ₡175 millones por entero: Número con la serie Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero: Para el número 93 y la serie 030

reparte ₡30 millones por entero: Para el número y la serie Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero: Para el número 94 con la serie 826

Además, el sorteo tuvo el premio extra del acumulado, que continúa activo en ₡415 millones y en esta ocasión salió una bolita con ₡2.500 millones para el número 06 y la serie. 844

Aunque la atención se centra en los tres mayores, en total se sortearon 100 premios en distintas categorías.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, según los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.

La lista completa de premios podrá revisarse posteriormente en los canales oficiales de la Junta de Protección Social.

