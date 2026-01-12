Teleguía Imperdibles

Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadoras del sorteo de este domingo

La Junta de Protección Social realiza este domingo 11 de enero el sorteo ordinario #4884 de la Lotería Nacional, con los mismos montos de premios establecidos para este inicio de año

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 11 de enero el sorteo ordinario de Lotería Nacional #4884, correspondiente al calendario oficial de sorteos del 2026, manteniendo el mismo plan de premios anunciado para este inicio de año.

Este domingo se realiza el sorteo ordinario #4884 de la Lotería Nacional.
Este domingo se realiza el sorteo ordinario #4884 de la Lotería Nacional. (JPS/JPS)

Premios del sorteo #4884

Para este sorteo, la JPS mantiene los montos tradicionales en los principales premios:

  • Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero: Número 63 con la serie 375
  • Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero: Para el número 93 y la serie 030
  • Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero: Para el número 94 con la serie 826

Además, el sorteo tuvo el premio extra del acumulado, que continúa activo en 415 millones y en esta ocasión salió una bolita con ₡2.500 millones para el número 06 y la serie. 844

Aunque la atención se centra en los tres mayores, en total se sortearon 100 premios en distintas categorías.

¿Cómo reclamar los premios?

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, según los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.

La lista completa de premios podrá revisarse posteriormente en los canales oficiales de la Junta de Protección Social.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJPSNotas IALTNotas IALTHJunta de Protección Social
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.