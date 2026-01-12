¿Usa la ruta nacional 606? Paso sobre el río Guacimal estará cerrado por obras

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció una medida que afectará a todos los usuarios de la ruta nacional 606, que comunica Monteverde de Puntarenas con la Interamericana norte.

A partir de las 6:00 a.m. se cerrará el paso sobre el río Guacimal, debido a que se trasladará el puente provisional a otro punto para que haya más espacio para la construcción de la nueva estructura.

Las autoridades advirtieron que los trabajos de traslado y colocación tardarían al menos dos semanas, tiempo durante el cual no habrá paso sobre el río.

El MOPT construirá un nuevo puente sobre el río Guacimal, por lo que este jueves, a partir de las 6:00 a.m., cerrará el paso. (MOPT/MOPT)

Por eso, se recomienda a los conductores tomar rutas alternas. Por ejemplo, se podrá transitar por la ruta nacional 605, en el cruce de río Lagartos hasta la intersección con la ruta 606, en el restaurante El Sol, o a la inversa, a lo largo de 15 kilómetros.

En ese cruce, se podrá retomar la ruta 606 hasta Santa Elena de Monteverde o en sentido contrario.

Aquellas personas que viajan desde Puntarenas no deben ingresar a la ruta 606 en el cruce de Sardinal, sino que deben seguir hasta el cruce de río Lagartos. El tránsito por esta ruta seguirá habilitado en esos 18 kilómetros hasta las cercanías del puente Guacimal y en el sentido contrario entre el restaurante El Sol hasta el puente.

Los usuarios que vienen de Guanacaste pueden utilizar la ruta 605 en el cruce del río Lagartos.

Obras iniciaron en diciembre

El MOPT informó que la fase constructiva de este proyecto se inició el pasado 2 de diciembre.

La construcción de esta nueva estructura, de dos carriles, tendrá un valor de unos 730 millones de colones.

El proyecto incluye la construcción de las aproximaciones al puente y la demarcación horizontal y vertical.

Se espera que este proyecto finalice en unos nueve meses.

