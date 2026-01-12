Diputada del PLN fue separada de la fracción legislativa y este fue el motivo

La diputada Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció este lunes por la tarde que fue separada de la fracción legislativa.

La legisladora dio a conocer el dato por medio de un comunicado de prensa.

“El día de hoy, la fracción del Partido Liberación Nacional ha decidido separarme de la fracción legislativa. A partir de este momento, ejerceré mi labor parlamentaria y el ejercicio del voto con plena libertad de criterio, actuando, como siempre, con responsabilidad y apego a la Constitución Política, a las leyes y al interés público.

“Como representante de la provincia de Puntarenas, continuaré enfocada en el trabajo parlamentario, impulsando iniciativas en pro del desarrollo de esta provincia y ejerciendo el control político de manera responsable, velando por sus intereses y el bienestar general de la población costarricense”, manifestó la legisladora.

Óscar Izquierdo explicó el motivo de la separación

Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, explicó que la decisión se tomó porque en reunión se le consultó a Rojas el motivo por el que no había asistido a la sesión legislativa del 16 de diciembre, en la que se votó el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, y ella no dio mayores explicaciones, solo dijo que por un tema de salud.

Según se sabe, Rojas se habría sometido a una cirugía estética y por eso no habría asistido a la votación.

Izquierdo dijo que, aunque sigue perteneciendo al PLN, la legisladora ya no asistirá a las reuniones de fracción. Aún no se ha determinado por cuánto tiempo se mantendrá la separación.

El jefe de fracción también dijo que está pendiente tratar el tema de la diputada Carolina Delgado, quien votó ese día en contra del levantamiento de la inmunidad y no descarta que también se tomen medidas contra ella.

El tema de Delgado no se tocó este lunes en la reunión de fracción, porque no asistió.