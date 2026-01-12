Laura Fernández dio datos inexactos en el debate del TSE y estas son las pruebas

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, asistió a la presentación de candidatos organizada este domingo por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), algo que sorprendió a muchos, ya que declinó asistir a la mayoría de debates y conversatorios a los que se han invitado los candidatos presidenciales.

Al hablar de sus propuestas, Fernández usó algunos argumentos que no se ajustan a la realidad del país. Los mismos candidatos le dijeron en la presentación que estaba mintiendo, pero ella nunca lo reconoció.

Laura Fernándes usó datos inexactos en presentación del TSE. (John Durán)

Uno de los datos irreales que mencionó la candidata oficialista fue sobre el desempleo.

“Nuestro país hoy tiene las cifras de desempleo más bajas de nuestra historia”, detalló.

Efectivamente, la tasa de desempleo en Costa Rica se encuentra en 5,7%, su nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publica la Encuesta Continua de Empleo, sin embargo, el motivo de esa disminución no es para nada un motivo de orgullo, ni mucho menos para andar rajando.

La tasa de desempleo llegó a niveles históricamente bajos no porque haya mayor generación de trabajos, sino por una salida importante de personas del mercado laboral, lo que incide directamente en la tasa de desempleo.

La cifra también se reduce si los desocupados dejan de buscar trabajo, algo que está pasando, según lo demuestran los números del INEC. La última encuesta registró 1.958.797 personas fuera de la fuerza de trabajo. De esas, un total de 1.896.086 (153.049 más que en 2024) dijeron estar no disponibles para trabajar.

Politólogo dijo que Fernández se aprovecha del desconocimiento de la gente. (John Durán)

“Resultados importantes en seguridad”

Fernández sorprendió al decir en plena presentación que el gobierno de Rodrigo Chaves ha tenido buenos resultados en seguridad.

“La seguridad es esencial para que las familias costarricenses tengan paz. Este gobierno ha alcanzado resultados importantes”, dijo.

Pese a que Fernández asegura que el gobierno “ha logrado resultados importantes” en materia de seguridad, lo cierto es que, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2022 inició con una tremenda ola de violencia que hizo que el año cerrara con 661 homicidios; el 2023 acabó con 904 (el más violento de la historia del país), el 2024 cerró con 876 (el segundo más violento de la historia) y en el 2025 se registraron 873 homicidios (el tercero más violento de la historia).

¿Internet en todas las escuelas?

En cuanto a la educación, la aspirante presidencial sostuvo que ya todos los centros educativos tienen Internet, pero no detalló qué tipo de Internet.

“Logramos encender la luz en educación, llevar Internet a todas las escuelas. Logramos además construir muchos centros educativos”.

La aspirante presidencial minimizó la crisis de seguridad que vive el país. (Facebook Laura Fernández)

Pese a las declaraciones de Fernández, el último reporte del Estado de la Educación señala que el país está en un espejismo con respecto al tema.

En el 2020, 86 de cada 100 centros educativos tenían Internet, lo que beneficiaba al 93% de los estudiantes, aunque casi la mitad sufría conexiones lentas. En 2021 se diseñó la Red Educativa de Banda Ancha, con la meta de garantizar cobertura universal y mejorar la calidad en el servicio.

Sin embargo, la actual administración del MEP optó por priorizar la cantidad sobre la calidad. El año pasado el Poder Ejecutivo señaló que cerca del 100% de las escuelas y colegios ya disponen de Internet; sin embargo, hay un dato oculto en esa realidad.

Según el Décimo Informe del Estado de la Educación, casi la totalidad de los centros educativos disponen de conectividad, pero según los propios datos remitidos por el MEP con corte a setiembre del 2024, solo el 34% disponía de los anchos de banda mínimos requeridos por cada uno, es decir, dos de cada tres de las escuelas y colegios aún no disponen de la conectividad adecuada a sus necesidades.

Ser la candidata del gobierno la obliga a tener mucho cuidado

El politólogo Rubén Grillo explica que al ser Laura Fernández la candidata que viene de la gestión actual del gobierno, va a tener más elementos que cuidar a la hora de generar sus propuestas.

“No puede decir: ‘Vamos a solucionar los problemas de las listas de espera de la Caja’ cuando el gobierno que ha estado representando no ha hecho absolutamente nada en estos años respecto de ese tema”, señaló el experto.

“Está haciendo la misma construcción de la narrativa que utiliza el gobierno, y que ha utilizado durante tres años y medio: la narrativa de la posverdad”, agregó.

Grillo también dijo que Fernández se aprovecha del desconocimiento de la gente.

“En nuestro país las personas que tienen conocimiento en estos temas son un porcentaje muy pequeño de la población, tenemos un analfabetismo político muy grande.

“Usted le dice a una persona que se redujo la pobreza o se redujo el desempleo en Costa Rica, y que es una cifra histórica, y nadie va a ir a investigar al INEC, no buscan información en medios de comunicación, ni siquiera le preguntan al ChatGPT”, comentó el politólogo.