Elecciones 2026: Estos son los días y horas de los últimos debates presidenciales

Estamos en lo más y mejor de la campaña electoral y muchas personas están viendo los debates para terminar de decidir por quién votar.
Para que usted esté en todas, aquí le decimos el día y la hora de los debates que hacen falta.
La Universidad de Costa Rica (UCR) realizará un debate el 19 de enero, de 6 p.m. a 9 p.m., centrado en educación pública, seguridad social y seguridad ciudadana. Será transmitido por Canal Quince UCR, radioemisoras universitarias y redes sociales.
El Grupo Extra hará un debate el 20 de enero a las 7 p.m., en conjunto con el CFIA. Aún no se ha confirmado la lista de participantes.
Columbia programó su debate para el 26 de enero a las 6 p.m., con candidatos por definir.
Repretel, Opa, Monumental y Teletica
En cuanto a los debates de tele, aquí le damos el calendario.
Opa tendrá un espacio para el electorado el domingo 18 de enero a las 6:30 p. m.
En el debate participarán Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana, Fabricio Alvarado de Nueva República, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y Ariel Robles (Frente Amplio).
El 27 de enero, a las 7:30 p.m., Repretel y Radio Monumental realizarán un debate con ocho candidaturas invitadas, que será transmitido por canal 6, Radio Monumental 93.5 FM y plataformas digitales.
Teletica llevará a cabo su debate el 29 de enero, con participantes aún por confirmar. No obstante, Claudia Dobles ya ratificó su asistencia.
Trivisión también hará debates e invitó a los 20 candidatos presidenciales, los dividirá en grupos de cuatro aspirantes, para un total de cinco debates.
Dichos debates serán transmitidos del 26 al 30 de enero en horario de 7 p.m. a 9 p.m, con repeticiones al día siguiente, a las 7 a.m. y 3 p. m.