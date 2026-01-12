¿Aún no decide su voto? Estas herramientas le ayudan a conocer a los candidatos

¿Aún no sabe por quién votar a unas semanas de las elecciones? Le damos algunas herramientas con las cuales puede consultar información con la que puede ayudarse a tomar esta importante decisión.

LEA MÁS: Le preguntaron a Laura Chinchilla por quién votará y la respuesta sorprende, hasta mandó filazos

Las elecciones presidenciales se realizarán el domingo 1.° de febrero, cuando miles de nacionales y naturalizados se acercarán a los centros de votación para elegir a su candidato preferido.

En un momento en el que Costa Rica enfrenta una crisis en salud, educación y seguridad, el voto de cada ciudadano es importante, pues el próximo presidente tendrá que afrontar retos y buscar soluciones para mejorar la educación de los jóvenes y los servicios médicos, y disminuir el miedo de la población de ser víctima de algún crimen.

Existen varias herramientas, como debates, planes de gobierno, entrevistas, podcasts, para consultar información sobre los candidatos presidenciales, así tomar una decisión informada para las elecciones del 1 de febrero. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

Podcasts del TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) publicó los podcasts que realizó con los 20 candidatos a la presidencia, en los que ellos compartieron su visión para el país en su eventual gobierno, así como sus propuestas para atender diferentes sectores de interés.

Estos videos se pueden ver a través del canal de YouTube del TSE, con interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

Además, el TSE puso a disposición en su sitio web los planes de gobierno de cada candidato.

Conozca a los candidatos

Los medios La Teja, La Nación y El Financiero se unieron para crear el sitio “Conozca a los candidatos”, con el fin de conocer sus posturas sobre ciertos temas relacionados con seguridad, educación, economía, salud y social y ambiente.

LEA MÁS: “Ramos no gana”: Figuras del PLN abandonan su barco y dan adhesión a Claudia Dobles

En este proyecto no participaron los candidatos Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ni Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; sin embargo, se usó la información de sus planes de gobierno para que los ciudadanos puedan comparar las posiciones entre los aspirantes a la presidencia sobre los temas mencionados anteriormente.

Esta herramienta se puede consultar a través de este enlace.

Cabe mencionar que La Teja también ha realizado entrevistas con la mayoría de los candidatos presidenciales, las cuales se pueden ver a través del canal de YouTube de este medio.

Las elecciones presidenciales se realizarán el 1 de febrero. En la papeleta hay 20 aspirantes a la presidencia. (Rafael Pacheco Granados)

Debates presidenciales

Los debates presidenciales son una importante herramienta que puede ayudar a los ciudadanos a decidir su voto, pues, a través de estos encuentros, se conocen a los candidatos, así como sus propuestas.

La Universidad Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), TVN Noticias, y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) han realizado debates entre los candidatos en noviembre, diciembre y enero.

Los aspirantes a la presidencia se están preparando para otros encuentros organizados por Teletica (29 de enero), Repretel y Monumental (27 de enero), la Universidad de Costa Rica (19 de enero), Radio Columbia (26 de enero), Canal 38 OPA (18 de enero) y Grupo Extra (20 de enero), entre otras empresas.

El TSE realizó su debate, o presentación oficial de los candidatos, tal y como lo denomina, del viernes 9 al lunes 12 de enero. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: ¿A qué hora y por cuál canal ver el debate de este lunes con Álvaro Ramos, Ariel Robles, Luis Amador, Juan Hidalgo y Douglas Caamaño?