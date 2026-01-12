¿Aún no decide su voto? Estas herramientas le ayudan a conocer a los candidatos

¿Aún no sabe por quién votar a unas semanas de las elecciones? Le damos algunas herramientas con las cuales puede consultar información con la que puede ayudarse a tomar esta importante decisión.
LEA MÁS: Le preguntaron a Laura Chinchilla por quién votará y la respuesta sorprende, hasta mandó filazos
Las elecciones presidenciales se realizarán el domingo 1.° de febrero, cuando miles de nacionales y naturalizados se acercarán a los centros de votación para elegir a su candidato preferido.
En un momento en el que Costa Rica enfrenta una crisis en salud, educación y seguridad, el voto de cada ciudadano es importante, pues el próximo presidente tendrá que afrontar retos y buscar soluciones para mejorar la educación de los jóvenes y los servicios médicos, y disminuir el miedo de la población de ser víctima de algún crimen.
Podcasts del TSE
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) publicó los podcasts que realizó con los 20 candidatos a la presidencia, en los que ellos compartieron su visión para el país en su eventual gobierno, así como sus propuestas para atender diferentes sectores de interés.
Estos videos se pueden ver a través del canal de YouTube del TSE, con interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).
Además, el TSE puso a disposición en su sitio web los planes de gobierno de cada candidato.
Conozca a los candidatos
Los medios La Teja, La Nación y El Financiero se unieron para crear el sitio “Conozca a los candidatos”, con el fin de conocer sus posturas sobre ciertos temas relacionados con seguridad, educación, economía, salud y social y ambiente.
LEA MÁS: “Ramos no gana”: Figuras del PLN abandonan su barco y dan adhesión a Claudia Dobles
En este proyecto no participaron los candidatos Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ni Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; sin embargo, se usó la información de sus planes de gobierno para que los ciudadanos puedan comparar las posiciones entre los aspirantes a la presidencia sobre los temas mencionados anteriormente.
Esta herramienta se puede consultar a través de este enlace.
Cabe mencionar que La Teja también ha realizado entrevistas con la mayoría de los candidatos presidenciales, las cuales se pueden ver a través del canal de YouTube de este medio.
Debates presidenciales
Los debates presidenciales son una importante herramienta que puede ayudar a los ciudadanos a decidir su voto, pues, a través de estos encuentros, se conocen a los candidatos, así como sus propuestas.
La Universidad Nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), TVN Noticias, y el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) han realizado debates entre los candidatos en noviembre, diciembre y enero.
Los aspirantes a la presidencia se están preparando para otros encuentros organizados por Teletica (29 de enero), Repretel y Monumental (27 de enero), la Universidad de Costa Rica (19 de enero), Radio Columbia (26 de enero), Canal 38 OPA (18 de enero) y Grupo Extra (20 de enero), entre otras empresas.
LEA MÁS: ¿A qué hora y por cuál canal ver el debate de este lunes con Álvaro Ramos, Ariel Robles, Luis Amador, Juan Hidalgo y Douglas Caamaño?