Diputado de Rodrigo Chaves citado como imputado a juicio no asistirá por este motivo

El diputado oficialista, Alexánder Barrantes, estaba convocado para asistir a un juicio como imputado este martes 13 de enero, pero no asistirá a la cita judicial.

La fracción oficialista informó que Barrantes tiene problemas de salud.

Alexander Barrantes no irá a juicio en su contra porque está incapacitado. (José Cordero)

“Por solicitud médica debidamente acreditada, se encuentra incapacitado del 12 al 16 de enero, por lo que no podrá asistir a la citación judicial. Sin embargo, reitera su compromiso de presentarse ante la autoridad judicial en cuanto sus condiciones de salud se lo permitan.

“Desde el momento en que la Sala Tercera solicitó el levantamiento de su inmunidad, el legislador renunció al trámite parlamentario para agilizar el proceso y someterse a la jurisdicción penal, con el fin de aclarar los hechos en el menor tiempo posible”, detalla el comunicado.

Fecha ha cambiado de fecha varias veces

La fracción indicó que la primera fecha señalada para la audiencia debió ser reprogramada a solicitud del Ministerio Público, debido a la licencia de maternidad de la diputada Sofía Guillén, situación de conocimiento público y plenamente justificada. Luego, una segunda fecha fue reprogramada por razones de agenda de la propia Sala Tercera.

“El diputado Barrantes mantiene su plena disposición de colaborar con la justicia, como lo ha manifestado desde el inicio”, agrega el documento.

Sofía Guillén fue quien denunció a Alexander Barrantes. (Asamblea Legislativa)

Barrantes está acusado del presunto delito de penalidad del corruptor.

La diputada Guillén aseguró en noviembre de 2022 que el legislador oficialista le ofreció embajadas a cambio de su voto a favor del proyecto de eurobonos.

“Confío en que la justicia hará su trabajo y que el diputado pagará las consecuencias de sus actos, los cuales creo que don Alexander tiene tan normalizados que no acaba de entender la gravedad de lo que hizo”, dijo Sofía Guillén este fin de semana.