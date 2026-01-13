Alcaldesa de Puriscal, candidata a diputada con el PLN, se separó de la campaña por grave motivo

La alcaldesa de Puriscal, Iris Arroyo Herrera, anunció su separación de la campaña política del Partido Liberación Nacional (PLN) este martes 13 de enero.

La decisión se tomó pocas horas después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizara una serie de allanamientos en la municipalidad y una casa.

Arroyo figura en el sexto lugar de la papeleta de candidatos a diputados por la provincia de San José, para las próximas elecciones de febrero.

Postura oficial del Partido Liberación Nacional

Mediante un comunicado de prensa, el Comité Ejecutivo Superior (CES) del PLN confirmó el distanciamiento de la alcaldesa de las actividades proselitistas.

La agrupación política subrayó que su actuar se rige por principios de transparencia y responsabilidad política, rechazando cualquier tipo de “blindaje” para sus miembros.

“Consideramos indispensable que cualquier determinación se realice con base en hechos verificables y evidencia objetiva, sin instrumentalización política”, declaró el partido.

El PLN también atribuyó el origen de las denuncias a un conflicto interno dentro de la propia municipalidad, pero enfatizó su respeto al debido proceso y a la labor de las autoridades judiciales.

Detalles de los allanamientos y delitos investigados

Las diligencias judiciales, bajo el expediente 25-000094-1218-PE, se extendieron más allá de la sede municipal. El Ministerio Público confirmó operativos en:

El plantel municipal de Puriscal.

Una casa de habitación.

Un taller de vehículos en Paraíso de Cartago.

La Asociación Inter Puriscaleña de Ayuda Social.

El objetivo de las autoridades es recolectar prueba documental y electrónica sobre presuntos delitos de malversación de fondos, peculado de uso, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

Irregularidades en contratos y maquinaria

La investigación apunta a aparentes anomalías en la asignación de contratos y licitaciones con proveedores externos de la municipalidad.

Según las autoridades, las irregularidades estarían vinculadas principalmente con la intervención y reparación de caminos, así como con el uso presuntamente irregular de maquinaria.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el PLN recordó que impera el principio de presunción de inocencia, mientras que el alejamiento de Arroyo busca evitar la “politización de los procesos institucionales” en plena recta final de la contienda electoral.