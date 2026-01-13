Elecciones 2026

Expresidentes definen los candidatos que apoyarán en las elecciones del 1° de febrero

A semanas de las elecciones presidenciales, la mayoría de los expresidentes ya definieron su apoyo a distintos candidatos

Por Ingrid Hidalgo

Mientras miles de ticos todavía se rascan la cabeza pensando a quién darle el voto, los expresidentes de la República ya sacaron sus cartas. Casi todos tienen claro a qué candidato apoyar en las elecciones del próximo 1 de febrero, pero aún hay dos que no han dicho a quién apoyarán.

Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón Fournier, Miguel Ángel Rodríguez y Óscar Arias ya cantaron zona, mientras que Laura Chinchilla aseguró que se mantiene en la acera de los indecisos. José María Figueres no ha dicho si tiene candidato o si sigue pensando.

Laura Fernández de Pueblo Soberano, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana y Ariel Robles, del Frente Amplio, son los principales competidores por la presidencia de la República.
La mayoría de los expresidentes ya tienen claro por quién apoyar en las elecciones. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

Expresidentes decididos

El exmandatario Miguel Ángel Rodríguez reveló en redes sociales que apoya a Juan Carlos Hidalgo, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Costa Rica y el mundo atraviesan una hora decisiva. Vivimos tiempos de cambios profundo, de transformaciones en todos los órdenes, que exigen liderazgo, participación ciudadana y compromiso con la democracia y la libertad. En momentos como este, la responsabilidad de los ciudadanos de definir el rumbo del país es fundamental”, dijo.

“Decidí participar en este proceso electoral, a pesar de que en casi 21 años no lo he hecho en ninguno por estar atendiendo temas legales. Pero, con la coyuntura de hoy, no puedo quedarme el margen, y participo dando mi apoyo decidido, sincero y entusiasta a la candidatura de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, porque estoy convencido de que la democracia solo se fortalece cuando ciudadanos comprometidos dan un paso al frente para protegerla y renovarla”, agregó.

El expresidente expresó su admiración hacia Hidalgo y destacó su historia de vida en el comunicado que compartió en redes sociales.

Por otra parte, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y Rafael Ángel Calderón Fournier apoyan a Claudia Dobles, la candidata de la coalición Agenda Ciudadana.

Ellos le indicaron a La Nación que consideran a Claudia Dobles como la candidata más capacitada y la “mejor opción“.

El exmandatario Óscar Arias afirmó que apoya a Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN).

Arias le señaló a La Nación que el país necesita un líder que entienda que para gobernar en una democracia hay que tender puentes a fin de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas.

¿Por qué está indecisa Laura Chinchilla?

La exmandataria Laura Chinchilla compartió el lunes 12 de enero que aún no ha tomado la decisión de a quién apoyar en las elecciones.

En un comunicado compartido en redes sociales, ella expresó que le ha costado decidir porque ve “en más de un candidato excelentes condiciones para gobernar y evitar que Costa Rica siga el rumbo de la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia”.

14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La expresidenta Laura Chinchilla aún está indecisa sobre su voto para las elecciones del 1 de febrero. (Jose Cordero/José Cordero)

“He tenido la oportunidad de conocer y hasta conversar con algunos de los postulantes -hombres y mujeres-, y destaco en ellos su capacidad intelectual, su visión clara sobre los desafíos del país, su compromiso de construir a partir de nuestras fortalezas y reformar lo necesario, y, sobre todo, su decencia y respeto hacia los demás. Liderar un país comienza con el trato digno que se debe brindar a todas las personas y con la tolerancia hacia quienes piensan diferente. Solo así resolveremos nuestros problemas comunes”, dijo.

Expresidentes de Costa RicaElecciones presidencialesAdhesiones políticasApoyo electoral
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

