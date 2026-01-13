Expresidentes definen los candidatos que apoyarán en las elecciones del 1° de febrero

Mientras miles de ticos todavía se rascan la cabeza pensando a quién darle el voto, los expresidentes de la República ya sacaron sus cartas. Casi todos tienen claro a qué candidato apoyar en las elecciones del próximo 1 de febrero, pero aún hay dos que no han dicho a quién apoyarán.

Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Rafael Ángel Calderón Fournier, Miguel Ángel Rodríguez y Óscar Arias ya cantaron zona, mientras que Laura Chinchilla aseguró que se mantiene en la acera de los indecisos. José María Figueres no ha dicho si tiene candidato o si sigue pensando.

La mayoría de los expresidentes ya tienen claro por quién apoyar en las elecciones. (La Nación/Diseño Canva/Diseño Canva)

Expresidentes decididos

El exmandatario Miguel Ángel Rodríguez reveló en redes sociales que apoya a Juan Carlos Hidalgo, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Costa Rica y el mundo atraviesan una hora decisiva. Vivimos tiempos de cambios profundo, de transformaciones en todos los órdenes, que exigen liderazgo, participación ciudadana y compromiso con la democracia y la libertad. En momentos como este, la responsabilidad de los ciudadanos de definir el rumbo del país es fundamental”, dijo.

“Decidí participar en este proceso electoral, a pesar de que en casi 21 años no lo he hecho en ninguno por estar atendiendo temas legales. Pero, con la coyuntura de hoy, no puedo quedarme el margen, y participo dando mi apoyo decidido, sincero y entusiasta a la candidatura de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, porque estoy convencido de que la democracia solo se fortalece cuando ciudadanos comprometidos dan un paso al frente para protegerla y renovarla”, agregó.

El expresidente expresó su admiración hacia Hidalgo y destacó su historia de vida en el comunicado que compartió en redes sociales.

Por otra parte, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís y Rafael Ángel Calderón Fournier apoyan a Claudia Dobles, la candidata de la coalición Agenda Ciudadana.

Ellos le indicaron a La Nación que consideran a Claudia Dobles como la candidata más capacitada y la “mejor opción“.

El exmandatario Óscar Arias afirmó que apoya a Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN).

Arias le señaló a La Nación que el país necesita un líder que entienda que para gobernar en una democracia hay que tender puentes a fin de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas.

¿Por qué está indecisa Laura Chinchilla?

La exmandataria Laura Chinchilla compartió el lunes 12 de enero que aún no ha tomado la decisión de a quién apoyar en las elecciones.

En un comunicado compartido en redes sociales, ella expresó que le ha costado decidir porque ve “en más de un candidato excelentes condiciones para gobernar y evitar que Costa Rica siga el rumbo de la arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia”.

La expresidenta Laura Chinchilla aún está indecisa sobre su voto para las elecciones del 1 de febrero. (Jose Cordero/José Cordero)

“He tenido la oportunidad de conocer y hasta conversar con algunos de los postulantes -hombres y mujeres-, y destaco en ellos su capacidad intelectual, su visión clara sobre los desafíos del país, su compromiso de construir a partir de nuestras fortalezas y reformar lo necesario, y, sobre todo, su decencia y respeto hacia los demás. Liderar un país comienza con el trato digno que se debe brindar a todas las personas y con la tolerancia hacia quienes piensan diferente. Solo así resolveremos nuestros problemas comunes”, dijo.

