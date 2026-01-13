Cambio clave para futuros abogados: sube la nota del examen de incorporación

El Colegio de Abogados arrancó el año con un cambio de peso que impactará a todos los futuros profesionales en Derecho. Tras el ingreso de la nueva Junta Directiva, se anunció que la nota de aprobación del examen de incorporación vuelve a subir.

A partir de ahora, los nuevos abogados ya no podrán colegiarse con un 70; para poder ejercer legalmente, tendrán que sacarse un mínimo de 80 en la prueba.

LEA MÁS: Alcaldesa de Puriscal, candidata a diputada con el PLN, se separó de la campaña por grave motivo

“En sesión del jueves 8 de enero de 2026, la Junta Directiva actual revocó el acuerdo de la Junta anterior que bajó la nota de aprobación del examen a un 70 (setenta), tomando atribuciones que no le competían como órgano y correspondía a la asamblea general determinar esto para modificar el Reglamento de Deontología Jurídica, Vigilancia y Excelencia Académica”, indicó el Colegio de Abogados.

“Así las cosas, la nota de aprobación del examen se restablece como se ha mantenido en el reglamento (dado que no se modificó) en un 80 (ochenta) como mínimo para aprobar, para las pruebas que se hagan en adelante”, añadió.

El Colegio de Abogados anunció que la nota mínima para aprobar el examen de incorporación vuelve a ser de 80 puntos (Melissa Fernandez Silva)

¿Qué pasa con las personas que aplicaron el último examen?

Las autoridades indicaron que aquellas personas que aplicaron el último examen de incorporación en septiembre de 2025 no tendrán problemas, pues la nota se mantendrá.

LEA MÁS: Candidato José Aguilar Berrocal se armó de valor y pidió a Teletica y Repretel que lo inviten a sus debates

Esta medida también se aplicará a las personas que se incorporaron con mínimo 70 en la nota en otros momentos.

“Se mantiene esta nota como derecho consolidado y su aprobación será sujeta a esta nota; de igual manera, las personas que se incorporaron con dicha nota se les respeta su derecho”, comunicó el Colegio de Abogados.

Nueva Junta Directiva

Los nuevos integrantes de la Junta Directiva asumieron sus cargos la semana pasada tras arrasar en las votaciones internas.

LEA MÁS: Si tiene un recién nacido en casa urge que lea esto ahora que está haciendo tanto frío

Estos son los miembros que conforman la Junta Directiva del Colegio de Abogados: