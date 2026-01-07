Álvaro Ramos ve posible una alianza con otros aspirantes en una segunda ronda

El candidato presidencial Álvaro Ramos afirmó que considera tener una alianza con otros aspirantes en una segunda ronda, entre ellos Claudia Dobles, Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Juan Carlos Hidalgo.

LEA MÁS: Estos son los candidatos convocados a los debates de Teletica y Repretel

En una entrevista en Radio Monumental, el candidato del Partido Liberación Nacional respondió las consultas de la periodista Febe Cruz.

Álvaro Ramos dijo que, a pesar de las diferencias con otros candidatos en cuanto a sus posturas, consideraría unirse a ellos.

Álvaro Ramos considera aliarse con otros candidatos en una eventual segunda ronda electoral. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Sin duda, creo que podemos construir una agenda común a partir de la cual tener la alianza”, dijo, refiriéndose a Claudia Dobles.

De hecho, la candidata de la coalición Agenda Ciudadana respondió una consulta similar a este medio hace unas semanas en una entrevista. Ella comentó que cree que hay disposición y anuencia por parte de algunos candidatos de llegar a acuerdos mínimos.

“Creo, honestamente, que Costa Rica necesita unir esfuerzos para salir adelante y para sacar los retos tan grandes que tenemos. Muchos de esos retos no los vamos a poder enfrentar con un país fragmentado y dividido; uno de ellos es el tema de la seguridad”, expresó Dobles.

“He tenido la oportunidad de expresarle, y creo que hay disposición y anuencia; por ejemplo, a un Álvaro Ramos, a un Juan Carlos Hidalgo, a un Ariel Robles, de la posibilidad de que logremos generar acuerdos mínimos con nuestras fracciones en la próxima Asamblea Legislativa y de que unamos esfuerzos”, agregó.

LEA MÁS: Comando de campaña de Laura Fernández sufre tremenda baja a menos de un mes de las elecciones presidenciales

¿Qué dijo Álvaro Ramos sobre otros candidatos?

El candidato verdiblanco señaló que sí considera aliarse con Ariel Robles, aunque sus posturas difieren en ciertos temas.

“Me parece que don Ariel también tuvo una manifestación muy clara ahora en estos días; no sé si fue igual de claro con el tema de Venezuela, pero mientras circunscribamos a la agenda nacional, podríamos construir algunos puntos en común. También me siento bastante tranquilo de que él en Costa Rica tiene mucha claridad del riesgo democrático”, expresó.

Por otra parte, Ramos indicó que se uniría con Juan Carlos Hidalgo, pues ha sentido que en algunas conversaciones, han compartido puntos en común.

En cuanto a Fabricio Alvarado, el aspirante liberacionista, comentó que, aunque el candidato de Nueva República ha estado en contra del levantamiento de la inmunidad del mandatario Rodrigo Chaves, consideraría aliarse con él.

“Dependerá de él. Él salió a defender el tema de que el PANI no debía intervenir (a raíz de un video de la hija de Álvaro Ramos). No lo he visto como tan claro, de si él está opuesto; a veces, sale con la idea de que más bien es porque está opuesto al oficialismo y al continuismo que ha preferido no votar el levantamiento de la inmunidad. Es una posición interesante que él tiene. Habrá que ver qué posición asume en una segunda ronda. De mi parte, las puertas están abiertas”, dijo.

Aunque sus posturas difieren a las de Ariel Robles y Fabricio Alvarado, está dispuesto a construir una agenda común con ellos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Pilar Cisneros en la mira del TSE por un polémico detalle en la campaña del PPSO