Álvaro Ramos se pronunció por detención de Maduro y aprovechó para tirar una pedrada en el país

El candidato presidencial Álvaro Ramos Chaves se refirió este sábado en su cuenta de Facebook a la captura de Nicolás Maduro, pronunciándose en contra de los regímenes autoritarios y reiterando su rechazo a las dictaduras, al tiempo que hizo un llamado a defender la democracia y las libertades públicas.

Álvaro Ramos candidato presidencial condenó las dictaduras. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

En un mensaje público, Ramos señaló que Costa Rica históricamente ha aborrecido las dictaduras, razón por la cual —afirmó— el país debe mantenerse vigilante para no transitar por ese camino.

“Hoy luchamos para no llegar a ese punto en nuestro país”, expresó.

LEA MÁS: Sucesos Cámara grabó el inesperado “abrazo” que llenó a mujer de terror en La Uruca

El aspirante presidencial advirtió sobre los autoritarismos que se presentan bajo una fachada democrática, los cuales, según indicó, comienzan persiguiendo adversarios políticos, cerrando medios de comunicación, silenciando periodistas y restringiendo libertades públicas. Agregó que este tipo de regímenes suelen sostenerse mediante alianzas con el narcotráfico, el destierro de opositores y el debilitamiento sistemático de la institucionalidad democrática.

Ramos Chaves también manifestó su deseo de que el pueblo venezolano logre superar la actual crisis, y confió en que el país sudamericano pueda encontrar una salida democrática, apegada al derecho internacional.

LEA MÁS: Alertan a la Cruz Roja de un accidente en la ruta 27 y la escena que encontró fue muy dolorosa

“Deseo y confío en que el pueblo venezolano pueda reponerse de esta situación y encuentre una salida democrática, apegada al derecho internacional, sin caudillos y sin fanatismos de ningún tipo”, dijo.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026 en un ataque a Venezuela (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El pronunciamiento se da en medio del impacto internacional generado por la captura de Maduro.