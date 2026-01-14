Juan Carlos Hidalgo suma adhesiones clave dentro del Partido Unidad Social Cristiana

El candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recibió la adhesión de 47 figuras de esa misma agrupación. Uno de ellas es un excandidato presidencial conocido.

Se trata de Rodolfo Piza, quien fue aspirante a la presidencia y exministro de la Presidencia.

Otros que dieron su apoyo a Juan Carlos Hidalgo ocuparon importantes cargos como la primera vicepresidencia, diputaciones, presidencia de la Asamblea Legisltiva, presidencia de RECOPE y más.

El candidato Juan Carlos Hidalgo sumó 47 adhesiones de reconocidas figuras del PUSC. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunas de las figuras de la Unidad que anunciaron su adhesión al candidato presidencial son: Astrid Fischel, exprimera vicepresidenta; Ricardo Toledo, exdiputado y exministro de la Presidencia; Rina Contreras, expresidenta de la Asamblea Legislativa; Lorena Vásquez, exministra de Vivienda; Alexander Salas, exdiputado, exviceministro de Vivienda y expresidente ejecutivo del INVU; Everardo Rodríguez, exdiputado y expresidente del AyA; José Manuel Echandi, exdiputado, exdefensor de los Habitantes y exdirector ejecutivo del PANI, entre otros.

“Me siento tremendamente honrado de estar rodeado de todos ustedes. Ustedes ocuparon cargos importantes que definieron el rumbo de esta nación”, dijo Juan Carlos Hidalgo.

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez dio su adhesión

Hace unos días, el exmandatario Miguel Ángel Rodríguez anunció que apoya a Juan Carlos Hidalgo para las elecciones del 1 de febrero.

En una carta publicada en redes sociales, el expresidente compartió que después de casi 21 años, participará en el proceso electoral este 2026.

“Costa Rica y el mundo atraviesan una hora decisiva. Vivimos tiempos de cambios profundos, de transformaciones en todos los órdenes, que exigen liderazgo, participación ciudadana y compromiso con la democracia y la libertad. En momentos como este, la responsabilidad de los ciudadanos de definir el rumbo del país es fundamental”, expresó Miguel Ángel Rodríguez.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez anunció su adhesión a Juan Carlos Hidalgo para las elecciones del 1 de febrero. (Albert Marín/Albert Marín)

“Decidí participar en este proceso electoral, a pesar de que en casi 21 años no lo he hecho en ninguno por estar atendiendo temas legales. Pero, con la coyuntura de hoy no puedo quedarme al margen, y participo dando mi apoyo decidido, sincero y entusiasta a la candidatura de Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, porque estoy convencido de que la democracia solo se fortalece cuando ciudadanos comprometidos dan un paso al frente para protegerla y renovarla”, añadió.

