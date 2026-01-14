¿Jugó Chances? Revise aquí los resultados del sorteo de este 13 de enero

Este martes 13 de enero la Junta de Protección Social (JPS) realizó el tercer sorteo de Chances de este 2026, repartiendo millones entre los jugadores que le pusieron fe a su número preferido.

LEA MÁS: Estos son los candidatos que declinaron ir al debate presidencial de la UCR y uno sorprende mucho

Las combinaciones que salieron de las tómbolas son las siguientes:

Premio mayor: 55, serie 239

Segundo premio: 48, serie 063

Tercer premio: 86, serie 060

El premio mayor de este sorteo es de 80 millones de colones en dos emisiones, es decir, 160 millones en total.

La JPS realizó este martes 13 de enero el sorteo de Chances.

Por otra parte, el segundo premio es de 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones por emisión.

LEA MÁS: Otto Guevara publica sentido mensaje para despedir a uno de sus seres más amados

¿Dónde se pueden cambiar los premios?

Si usted resultó favorecido, puede cambiar su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

Recuerde que si compró su número a través de la plataforma oficial en línea, el dinero se le depositará de forma automática en la cuenta bancaria que tiene registrada.

El premio mayor de los Chances es de 80 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Pruebe su suerte este viernes

La JPS realizará otro sorteo de Chances este viernes 16 de enero, otra oportunidad para que usted pruebe su suerte.

El premio mayor es de 120 millones de colones por emisión, es decir, 240 millones en total.

Si quiere participar en este juego, la fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

LEA MÁS: Cambio clave para futuros abogados: sube la nota del examen de incorporación