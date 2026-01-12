La “fiebre mundialista” llega a los Chances: JPS anuncia sorteo especial

La Junta de Protección Social (JPS) realizará el sábado 31 de enero el sorteo ordinario de Chances Mundialistas, un juego innovador que busca aprovechar toda la “fiebre” del Mundial de Fútbol para repartir millones entre los costarricenses.

“Este sorteo especial fue diseñado para aprovechar el ambiente y la expectativa que genera el Mundial de Fútbol, ofreciendo premios en efectivo conceptualizados para vivir una experiencia mundialista, mediante una mecánica sencilla y un precio altamente accesible”, indicó la JPS.

Según la JPS, este juego no reemplazará los Chances del viernes, pues se realizará en un día distinto a los sorteos tradicionales.

La JPS realizará el sorteo ordinario de Chances Mundialistas el sábado 31 de enero. (cortesia/cortesia)

Durante este mes, los pedacitos para este juego estarán disponibles para aquellas personas que quieren participar. La fracción tiene un costo de 3.000 colones.

¿De cuánto son los premios de este sorteo?

La Junta indicó que hay ocho premios mayores de 7.500.000 colones, en los que se extrae un mismo número ganador y ocho series diferentes.

Además, hay cinco segundos premios de 3.000.000 colones, con el mismo número y cinco series distintas, y cinco terceros premios de 2.000.000 colones, con el mismo número y cinco series diferentes.

La JPS afirmó que este no será el único sorteo de Chances Mundialistas que se realizará este año, sino que se jugará también en febrero, abril y mayo.

La JPS indicó que hay 8 premios mayores de 7.500.000 colones para el sorteo de Chances Mundialistas. (Captura de pantalla)

