Estos son los candidatos que declinaron ir al debate presidencial de la UCR y uno sorprende mucho

La Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó la lista de los candidatos presidenciales que participarán en su debate el próximo lunes 19 de enero.

LEA MÁS: ¿Cómo piensan las mujeres que aspiran a gobernar Costa Rica en 2026? Un libro lo documenta

En el encuentro, que se llevará a cabo entre las 6 p. m. y las 9 p. m., estarán presentes un total de 17 aspirantes a la presidencia.

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Luis Amador, del Partido Integración Nacional; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, no participarán en el debate. Según la UCR, ellos rechazaron su participación.

La UCR confirmó la lista definitiva de candidatos que participarán en su debate presidencial. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los candidatos que estarán presentes son:

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN)

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana

Ariel Robles, del Partido Frente Amplio

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza

Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social

Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática

David Hernández, del Partido de la Clase Trabajdora

Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad

Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación

Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda

LEA MÁS: Álvaro Ramos no participará en debate presidencial de Trivisión, ¿por qué?

¿Cómo será el formato del debate?

La UCR indicó que en este debate se enfocará en tres áreas: educación pública y la equidad, seguridad social y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y seguridad ciudadana y la convivencia democrática

Habrá un bloque de posicionamiento temático con preguntas elaboradas a partir de aportes de sectores académicos y ciudadanos. Se permitirán réplicas entre las candidaturas.

También habrá un segmento de debates uno a uno entre duplas de aspirantes y al cierre, habrá un espacio en el que cada candidato expondrá sus prioridades en política social y cómo las financiará.

La comunicadora y docente universitaria, Yanancy Noguera, será la moderadora de este encuentro.

Diecisiete candidatos deberán referirse a educación, seguridad social y seguridad ciudadana en debate de la UCR. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El debate será transmitido en vivo por canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales de la UCR.

LEA MÁS: Expresidentes definen los candidatos que apoyarán en las elecciones del 1° de febrero