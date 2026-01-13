Elecciones 2026

Estos son los candidatos que declinaron ir al debate presidencial de la UCR y uno sorprende mucho

La Universidad de Costa Rica realizará su debate presidencial el próximo lunes 19 de enero

Por Ingrid Hidalgo

La Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó la lista de los candidatos presidenciales que participarán en su debate el próximo lunes 19 de enero.

En el encuentro, que se llevará a cabo entre las 6 p. m. y las 9 p. m., estarán presentes un total de 17 aspirantes a la presidencia.

Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Luis Amador, del Partido Integración Nacional; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, no participarán en el debate. Según la UCR, ellos rechazaron su participación.

La UCR confirmó la lista definitiva de candidatos que participarán en su debate presidencial.

Los candidatos que estarán presentes son:

  • Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN)
  • Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana
  • Ariel Robles, del Partido Frente Amplio
  • Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista
  • Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
  • Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional
  • José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza
  • Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos
  • Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático
  • Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social
  • Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática
  • David Hernández, del Partido de la Clase Trabajdora
  • Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad
  • Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero
  • Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación
  • Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense
  • Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda

¿Cómo será el formato del debate?

La UCR indicó que en este debate se enfocará en tres áreas: educación pública y la equidad, seguridad social y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y seguridad ciudadana y la convivencia democrática

Habrá un bloque de posicionamiento temático con preguntas elaboradas a partir de aportes de sectores académicos y ciudadanos. Se permitirán réplicas entre las candidaturas.

También habrá un segmento de debates uno a uno entre duplas de aspirantes y al cierre, habrá un espacio en el que cada candidato expondrá sus prioridades en política social y cómo las financiará.

La comunicadora y docente universitaria, Yanancy Noguera, será la moderadora de este encuentro.

Diecisiete candidatos deberán referirse a educación, seguridad social y seguridad ciudadana en debate de la UCR.

El debate será transmitido en vivo por canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales de la UCR.

