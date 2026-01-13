Estos son los candidatos que declinaron ir al debate presidencial de la UCR y uno sorprende mucho

La Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó la lista de los candidatos presidenciales que participarán en su debate el próximo lunes 19 de enero.
LEA MÁS: ¿Cómo piensan las mujeres que aspiran a gobernar Costa Rica en 2026? Un libro lo documenta
En el encuentro, que se llevará a cabo entre las 6 p. m. y las 9 p. m., estarán presentes un total de 17 aspirantes a la presidencia.
Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República; Luis Amador, del Partido Integración Nacional; y Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, no participarán en el debate. Según la UCR, ellos rechazaron su participación.
Los candidatos que estarán presentes son:
- Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN)
- Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana
- Ariel Robles, del Partido Frente Amplio
- Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista
- Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional
- José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza
- Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos
- Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático
- Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social
- Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática
- David Hernández, del Partido de la Clase Trabajdora
- Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad
- Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero
- Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación
- Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense
- Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda
LEA MÁS: Álvaro Ramos no participará en debate presidencial de Trivisión, ¿por qué?
¿Cómo será el formato del debate?
La UCR indicó que en este debate se enfocará en tres áreas: educación pública y la equidad, seguridad social y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y seguridad ciudadana y la convivencia democrática
Habrá un bloque de posicionamiento temático con preguntas elaboradas a partir de aportes de sectores académicos y ciudadanos. Se permitirán réplicas entre las candidaturas.
También habrá un segmento de debates uno a uno entre duplas de aspirantes y al cierre, habrá un espacio en el que cada candidato expondrá sus prioridades en política social y cómo las financiará.
La comunicadora y docente universitaria, Yanancy Noguera, será la moderadora de este encuentro.
El debate será transmitido en vivo por canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales de la UCR.
LEA MÁS: Expresidentes definen los candidatos que apoyarán en las elecciones del 1° de febrero