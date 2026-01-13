¿Cómo piensan las mujeres que aspiran a gobernar Costa Rica en 2026? Un libro lo documenta

En medio de un proceso electoral marcado por una participación femenina sin precedentes, el libro Costa Rica en Voz de Mujer: Pensamiento político de las mujeres candidatas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República 2026 ofrece una mirada distinta al debate político nacional: cómo piensan, interpretan y proyectan el ejercicio del poder las mujeres que aspiran a gobernar el país.

La obra se distancia de los discursos de coyuntura y de las promesas de campaña. En su lugar, propone un registro escrito del pensamiento político, las trayectorias públicas y las visiones de futuro de las candidatas, entre ellas Laura Fernández y Claudia Dobles, con el objetivo de dejar constancia de sus ideas más allá del calendario electoral.

La obra aborda temas clave como educación, justicia social y fortalecimiento institucional. (Cortesía /Cortesía)

Un documento político y de memoria democrática

Publicada bajo el sello D3 Ediciones Scientia, la obra es presentada como un esfuerzo editorial único en Latinoamérica, al reunir textos originales de 21 mujeres candidatas, en el proceso electoral con mayor presencia femenina registrado en Costa Rica.

El libro aborda temas estructurales para el país como justicia social, seguridad humana, educación, salud, sostenibilidad ambiental, cultura y fortalecimiento institucional, desde perspectivas diversas que reflejan tanto coincidencias como diferencias en la forma de entender la democracia y el liderazgo.

Más que una compilación de propuestas, el texto funciona como un documento de memoria democrática, pensado para ser consultado y analizado una vez concluida la contienda electoral.

Costa Rica en Voz de Mujer se plantea como un documento de memoria democrática. (Cortesía /Cortesía)

El valor de preservar la voz política femenina

La coordinación editorial estuvo a cargo de Inés Revuelta Sánchez, educadora y gestora pública, quien plantea la obra como una herramienta para evitar que el pensamiento político de las mujeres quede diluido tras el cierre de las campañas.

Por esa razón, el libro será resguardado en instituciones como la Asamblea Legislativa, la Biblioteca Nacional, el INAMU, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones, con el fin de que sus contenidos formen parte del acervo educativo y político del país.

Un aporte al debate democrático

En un contexto de cuestionamientos sobre la calidad del ejercicio del poder y la representación política, Costa Rica en Voz de Mujer propone ampliar el debate incorporando voces que históricamente han tenido menor visibilidad en los registros políticos formales.

La obra será presentada al público el jueves 22 de enero, en el Centro Cultural de España, a las 6 p.m y estará disponible en librerías y a través de la editorial.

