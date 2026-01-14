Claudia Dobles se suma a Álvaro Ramos y rechaza asistir a debate de Trivisión

La candidata Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, anunció este martes 13 de enero que no participará en el debate presidencial organizado por el canal Trivisión.

El anuncio de la candidata se dio horas después de que el aspirante Álvaro Ramos también rechazara su participación en dicho encuentro.

“La decisión responde a que el debate se realizará de forma pregrabada y no en vivo, en detrimento de la transparencia que requieren este tipo de espacios democráticos”, indicó la campaña de Claudia Dobles.

La candidata Claudia Dobles también rechazó participar en el debate de Trivisión. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La coalición aclaró que la postulante no había confirmado de forma oficial su participación en este debate.

Álvaro Ramos rechazó participación

La campaña del verdiblanco comentó a La Teja que no participará en el debate de Trivisión porque no están de acuerdo con que sea pregrabado.

“Les dijimos que si era en vivo, asistíamos, pero es grabado y no nos parece ideal”, dijo Carlos Roverssi, encargado de comunicación de la campaña liberacionista.

Roverssi explicó que todos los debates deben ser transmitidos en vivo para que los votantes sepan “de primera mano qué se dice” en estos encuentros.

Ante el rechazo de Álvaro Ramos, el canal Trivisión afirmó que el debate iba a ser grabado y que le fue informado a la campaña por medio de una carta.

“Para efectos de producción, el mismo (el debate será grabado y para ello hemos dispuesto el miércoles 21 de enero del 2026 de 9 a 11 de la mañana”, indicó en dicha carta, compartida en sus redes sociales.

La campaña de Álvaro Ramos le indicó a La Teja que no está de acuerdo con que el debate sea pregrabado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

