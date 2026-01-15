¿Quién improvisó y quién se expresó mejor?: Debates del TSE son analizados por un experto

Los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sorprendieron a los votantes. Algunos candidatos, especialmente aquellos que no figuraban en los primeros lugares en las encuestas, lograron llamar la atención.

Un ejemplo claro es José Aguilar Berrocal, cuyo nombre ha resonado en las redes sociales en los últimos días.

Carlos Lobo, consultor en relaciones públicas y comunicación estratégica, destacó su desempeño en la presentación oficial del domingo 11 de enero.

“No me sorprendió el desempeño que tuvo José Aguilar, porque es una persona preparada en ese sentido. Fue formado en el London School of Economics y es una persona que está acostumbrada a ese tipo de ambientes. (...) Su desempeño fue sobresaliente, tuvo capacidad de síntesis, supo proyectarse y tuvo un buen nivel de manejo de la voz”, dijo.

El experto en comunicación estratégica, Carlos Lobo, señaló que el candidato José Aguilar Berrocal llamó la atención en las presentaciones oficiales del TSE. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Los 20 candidatos intentaron aprovechar los debates con sus diferentes estilos. No haría un ranking de quién fue el mejor o el peor, pero José Aguilar fue una persona que más capitalizó y que mejor aprovechó el tiempo que el Tribunal le ofreció”, añadió.

Para el experto, estos espacios son fundamentales para que los ciudadanos conozcan las ideas de quienes no tienen tantas oportunidades de exposición. Advirtió que la improvisación es un grave error.

“Cuando uno va a un debate y la gente lo conoce poco, si tiene muy mal desempeño, lo ven nervioso, dubitativo, que habla en círculo y no aterriza, aburre, no genera empatía, eso también genera una reacción a la gente”, dijo.

¿Cuáles candidatos recurrieron a la improvisación?

Según el criterio de Carlos Lobo, señaló que hubo dos candidatos que recurrieron a la improvisión: Ronny Castillo, del Partido Aquí Manda Costa Rica, y David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora.

Lobo comentó que le pareció que estuvieron desatentos y desconcentrados durante su participación en los debates del Tribunal.

Carlos Lobo consideró que el candidato David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora, recurrió a la improvisación en su participación en los debates del TSE. (Jose Cordero/José Cordero)

Para el experto, no todos los candidatos sobresalieron en las presentaciones oficiales del TSE, especialmente los “menos conocidos”.

“Creo que fueron oportunidades perdidas para ellos. Debieron haber aprovechado mucho el tiempo, haber sido más esenciales, más claros. Creo que debieron haber practicado más”, dijo.

Carlos Lobo les puso una nota intermedia a Natalia Díaz, Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig, pues consideró que ellos tienen experiencia previa en cuanto al manejo de temas técnicos, especialmente en este tipo de espacios.

Juan Carlos Hidalgo también es otro candidato que, según su criterio, hizo un “buen trabajo” y que es una persona estructurada.

¿Le debieron dar más tiempo a Álvaro Ramos?

Ante los comentarios en redes sociales sobre si se le debió dar más tiempo a Álvaro Ramos por su condición auditiva, Carlos Lobo difiere. Considera que el candidato verdiblanco es muy inteligente y preparado, pero que debió ajustarse mejor al reloj.

“Él ha llevado adelante su propuesta política y conocemos de su discapacidad; me parece que él hizo un esfuerzo importante por adaptarse al formato del debate. Sin duda, tiene retos importantes en el manejo del tiempo y el ser mucho más esencial y más asertivo. Es una persona con muy buenas ideas, con mucha claridad, pero se extiende y le cuesta llegar rápidamente al mensaje principal”, analizó.

El experto Carlos Lobo indicó que Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, es un candidato muy inteligente y muy preparado, pero que le cuesta llegar rápidamente al mensaje que quiere transmitir, como le ocurrió en su participación en la presentación oficial del TSE el lunes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, afirmó que se les debió dar por lo menos 2 minutos y un poco más a los candidatos para que tengan más chance de presentar sus ideas.

El experto indicó que la falta de tiempo no puede servir como excusa para decir que no logró terminar su idea, pues el formato y las reglas son informadas a cada candidato previamente y para eso es importante que los postulantes se preparen bien.

Podrían mejorar o no en próximos debates

Carlos Lobo indicó que en los próximos debates previo a las elecciones se podría ver mejoras en los candidatos en cuanto a su desempeño.

Por ejemplo, él señaló que en la presentación oficial del TSE, Eliécer Feinzaig, el diputado y candidato del Partido Liberal Progresista, mostró muy poca energía, pero podría mejorar en otros encuentros.

Asimismo, consideró que los debates son la herramienta que más pueden influir a los votantes; sin embargo, el nivel de influencia que un candidato tuvo sobre los ciudadanos se sabrá hasta el 1 de febrero, el día de las elecciones presidenciales.

El experto invitó a los ciudadanos a prestar atención a las propuestas de los candidatos, más allá de las polémicas.

“Lo más importante es observar qué es lo que ellos están proponiendo para el país y ojalá que los debates por venir lo puedan plantear”, dijo.

El experto señaló que el desempeño de los candidatos presidenciales podría mejorar en los próximos debates. Además, consideró que estos espacios influyen en el voto. (Jose Cordero)

