Denuncian retención y destrucción de cédulas a privados de libertad en cárceles del país

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió una denuncia el viernes pasado por parte de una persona privada de libertad, cuya identidad se desconoce, por presuntas irregularidades en las cárceles de cara a las elecciones.

Andrei Cambronero, jefe del Despacho de la Presidencia del TSE, señaló que el privado de libertad, en representación de más de 50 personas en su misma condición, hizo cuatro reclamos, entre los que destaca la presunta retención de las cédulas de identidad.

“(El primer punto es) que se ha demorado el proceso de solicitar al Tribunal el empadronamiento de privados de libertad desde antes del cierre de la lista de electores en setiembre anterior. Dos, que se hacen requisas, en las cuales se retienen las cédulas de identidad de los privados de libertad”, dijo Cambronero.

El TSE recibió una denuncia de una persona privada de libertad por presuntas irregularidades en las cárceles de cara a las elecciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Un tercer punto tiene que ver con que en esas requisas, además, en algunos casos, lo que hacen es quebrar o romper la cédula de identidad para que quede inutilizada y finalmente que han observado que en otros procesos electorales las autoridades penitenciarias demoran en el traslado de los diversos módulos hasta la junta receptora de votos ubicadas en la propia prisión, lo cual hace que solo algunos privados de libertad habilitados para votar puedan finalmente emitir su derecho al voto”, agregó.

El TSE está analizando y valorando la denuncia que fue presentada el viernes pasado.

¿Qué dice el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia negó rotundamente todas las acusaciones.

“Es importante aclarar que este proceso electoral ha sido debidamente coordinado de parte del Ministerio de Justicia, expresamente, por la Dirección General de Adaptación Social y nuestra Policía Penitenciaria para el buen transcurrir del proceso electoral”, indicó Nils Ching, viceministro de Justicia.

El Ministerio de Justicia negó que se esté reteniendo cédulas de identidad y que no se les esté brindando material electoral. (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

Él afirmó que los privados de libertad sí tienen acceso a la información electoral de cada uno de los candidatos.

“El material y el sonido a través del pódcast y otras informaciones (...) está siendo escuchado por los privados de libertad”, dijo.

“Es falso, totalmente falso, que se les haya quitado o destruido las cédulas de identidad. Igualmente, es falso que se les haya retirado el material electoral. Respecto a los traslados masivos de personas para que no puedan votar, es totalmente falso”, añadió.

Ching señaló que después del 16 de enero no se realizarán traslados de privados de libertad, salvo casos de emergencia o por orden judicial.

