Estos fueron los grandes perdedores del último debate del TSE

Este lunes 12 de enero se llevó a cabo el último debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los dos grandes perdedores fueron el gobierno de Rodrigo Chaves y el irrespeto.

Los candidatos que debatieron fueron Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN); y Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), fueron los protagonistas de esta noche.

Pese a que Ramos, Robles, Hidalgo, Amador y Caamaño aprovecharon sus oportunidades para tirarle filazos al chavismo por lo mal que está el país, en este intercambio de ideas imperó el respeto entre los aspirantes a la presidencia, a diferencia del debate del domingo.

Además, quedó la percepción de que los candidatos aprovecharon mejor el tiempo para discutir sobre las propuestas que en pelear entre sí, lo que hizo más sustancioso el tiempo para los indecisos.

Álvaro Ramos, Douglas Caamaño, Luis Amador, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo participaron en la última presentación oficial del TSE. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué plantean en empleo?

Ramos dijo que buscará generar leyes en beneficio de los trabajadores, Caamaño apostaría a reforzar las cooperativas y crear un puerto de carga en Alajuela.

Robles mencionó que intentaría aumentar el salario de las personas y reducir las jornadas laborales, siguiendo el ejemplo de México.

Hidalgo bajaría las cargas sociales y digitalizaría los procesos para reducir las cargas de los trabajadores, mientras que Amador se enfocó en la importancia de llevar zonas francas a las zonas rurales.

Los cinco candidatos presidenciales se refirieron a temas de empleo, educación, seguridad y salud en el debate del TSE, realizado este lunes 12 de enero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Seguridad

Este fue el apartado en el que algunos candidatos aprovecharon para tirarle a Chaves, por ejemplo, Caamaño lanzó fuertes acusaciones al decir que desde hace tres años Costa Rica vive en bajo un narcoestado.

Para mejorar el desastre de la inseguridad, Amador dice que promovería un comando de anticrimen compuesto por las fuerzas policiales especializadas.

Robles dice que firmará un decreto de emergencia y mandaría policía a las zonas donde hay alto crimen y que le daría más importancia a la educación, cultura y deporte para recuperar los territorios tomados por organizaciones criminales.

Hidalgo plantearía un acuerdo policial con la Unión Europea para garantizar que las exportaciones no vayan contaminadas de drogas.

Mientras que Ramos mencionó que tiene planeado megaoperativos policiales; sin embargo, no profundizó las propuestas para enfrentar la criminalidad.

El TSE realizó cuatro presentaciones oficiales con los 20 aspirantes a la presidencia desde el viernes 9 al lunes 12 de enero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo piensan recuperar la confianza pública del MEP?

El candidato del FA promovería una reforma educativa, atendiendo el presupuesto para la educación para alcanzar el 8% del PIB y las reformas curriculares enfocadas en pensamiento crítico y trabajo en equipo.

El del PUSC también implementaría una reforma educativa. En su eventual gobierno, les quitaría las cargas a los educadores y darles una capacitación constante. Asimismo, introduciría una evaluación de los maestros y los centros educativos para brindar una educación de calidad.

El del PLN mencionó que todos los liceos deben tener la opción de ofrecer el bachillerato internacional para los estudiantes.

El del CR1 cerraría la Dirección de Infraestructura y trabajaría de manera regionalizada. Además, mencionó que cambiaría el sistema educativo para que los estudiantes tengan mejores condiciones.

Mientras que el del PIN promovería la reforma educativa enfocada en el bilingüismo y el bachillerato internacional en todos los centros educativos. Colocaría incentivos salariales por buen desempeño para los docentes.

Los candidatos presidenciales tuvieron un espacio en el que realizaron preguntas a otros aspirantes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salud

En este bloque, los aspirantes a la presidencia mencionaron que el gobierno de Chaves no pagó la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), algo que es importante hacerlo en la próxima administración.

El verdiblanco asegura que construirá 400 ebáis y creará el sistema que atenderá la salud física y mental de las personas.

Caamaño implementaría un modelo en el que un asegurado que tenga una cita de más de 30 días vaya a un ente privado para que reciba la atención que necesita.

Amador reestructuraría la Caja, para que los hospitales privados atiendan casos que los ebáis y los hospitales privados no logren cubrir.

Robles dice que orientaría la discusión para recuperar los especialistas, aunque por la falta de tiempo no logró profundizar sus propuestas.

Hidalgo fortalecería la capacidad del nivel de atención con más ebáis coadministrados por cooperativas y universidades. Promovería la formación de especialistas en el país y abrirá las puertas a extranjeros para que llenen vacantes en la Caja.