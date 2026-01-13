Ariel Robles revela algo desgarrador y doloroso sobre su suegra en debate del TSE

El candidato presidencial Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, reveló algo desgarrador en la presentación oficial organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) este lunes 12 de enero.

Durante su presentación inicial, el aspirante a la presidencia contó que su suegra, la mamá de su pareja, quien se identifica como Tefa Bonilla en redes sociales y con quien tiene una relación desde hace 10 años, tiene cáncer.

“Soy parte de una familia que tiene una suegra luchando en contra el cáncer y por eso, sabe la importancia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, dijo Ariel Robles, con la voz entrecortada.

En su discurso, el candidato aprovechó para humanizar su agenda política mencionando realidades que golpean a su círculo cercano, como el acoso callejero que sufre su pareja, la pelea de su hermano por los derechos laborales y la urgencia de salarios dignos y vivienda propia para los costarricenses.

Última ronda de presentaciones oficiales del TSE

El TSE cierra este lunes su ciclo de cuatro jornadas de presentaciones oficiales de los candidatos presidenciales, el espacio previo a las elecciones del 1 de febrero donde los candidatos exponen sus visiones de país.

En este encuentro están participando, además de Ariel Robles, Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Douglas Caamaño (Partido Alianza Costa Rica Primero), Luis Amador (Partido Integración Nacional) y Juan Carlos Hidalgo (Partido Unidad Social Cristiana).

Como parte del formato, los aspirantes a la presidencia deberán responder preguntas relacionadas con empleo, educación, seguridad y salud.

Esta presentación oficial se puede ver a través del canal 13 y la página de Facebook y el canal de YouTube del TSE.

