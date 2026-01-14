Sofía Guillén explica qué es una licencia de maternidad tras fuerte crítica de viceministro

Un fuerte intercambio de declaraciones se generó entre la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, y el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, luego de que este último cuestionara la actividad parlamentaria de la legisladora mientras se encuentra en su licencia de maternidad.

El conflicto surgió cuando Barrantes, en un video junto a la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, criticó que Guillén presentara una moción al expediente 24.015, impulsado por la diputada María Marta Carballo, del PUSC, y que trata del tema de los médicos especialistas, a pesar de no estar presente en el Congreso por estar en licencia de maternidad.

Sofía Guillén defendió su licencia de maternidad y dijo que está actuando a derecho. (Sofía Guillén)

El viceministro Barrantes señaló públicamente su molestia por el uso de mociones de consulta y reiteración por parte de la frenteamplista.

“Resulta que la diputada Sofía Guillén, que está en licencia de maternidad y no viene a sesionar, a pesar de que está recibiendo las dietas, le presenta una moción para consultar el proyecto a todo el mundo”, afirmó el jerarca.

Estas palabras fueron interpretadas por la legisladora como un ataque a los derechos de las mujeres que ocupan cargos públicos y le contestó al viceministro sin pelos en la lengua.

La respuesta de Guillén: “Seguimos participando de la vida pública”

A través de sus redes sociales, Sofía Guillén respondió de forma contundente, sugiriendo que el viceministro parece desconocer el Código de Trabajo.

Alejandro Barrantes criticó a Guillén por haber presentado una moción. (Captura)

“Ah bueno, faltaba más. Ahora hay que explicarle la licencia de maternidad también a un viceministro del Gobierno, a un alto jerarca que no sabe o no ha leído el Código de Trabajo y no entiende de qué trata.

“‘¡Uy!, está en licencia de maternidad, no viene a las sesiones y cobra la dieta’, ¡sí, señor! es la licencia de maternidad, en eso consiste", expresó.

Guillén defendió que, aunque físicamente no se encuentre en el plenario por su licencia, su investidura como diputada de la República se mantiene intacta, lo que le faculta y obliga a seguir ejerciendo su labor de control y enmienda legislativa.

“Mocioné porque sigo aquí después de dar a luz. Las mujeres seguimos siendo parte de la sociedad. Usted no lo va a creer, pero seguimos participando de la vida pública, entonces sigo haciendo mi trabajo”, sentenció la legisladora en un mensaje directo a Barrantes.

Defensa de los derechos de las madres

La diputada aprovechó el espacio para enviar un mensaje de solidaridad a las mujeres que enfrentan juicios similares en sus entornos laborales. Ella calificó los comentarios del viceministro como parte de una “mezquindad y menosprecio” histórica hacia la labor de las madres.

Guillén se convirtió en madre a finales del año anterior y, desde entonces, ha hecho uso de su derecho legal a la licencia.