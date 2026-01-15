Conserje denuncia que aparece inscrita como tesorera de Nueva República sin formar parte del partido

Franciny Blanco Jiménez denunció públicamente la indignación que siente que aparecer inscrita en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como tesorera en el Partido Nueva República, sin siquiera formar parte de la agrupación política.

Ella hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que cuenta la situación que está viviendo.

Franciny Blanco denuncia que aparece inscrita en un cargo en el Partido Nueva República, cuando no forma parte de él. (Tomada del Facebook de Franciny Blanco)

“Cómo es posible que un partido político llamado Partido Nueva República, tome tu nombre y te postule en un cargo sin autorización, solo a como dicen, por rellenar campos. Por eso es que el país está como está y sin dimensionar las consecuencias que eso nos puede ocasionar como ciudadanos.

“Están limitando mi derecho como ciudadana costarricense a poder participar como miembro del Tribunal Supremo de Elecciones, como en elecciones anteriores, ya que al ser convocada nuevamente y llevar la respectiva capacitación, me comunican de mi postulación en dicho partido, que no cuenta con ninguna autorización de mi persona”, detalló.

Hace muchos años dejó la agrupación política

La Teja conversó con Franciny y nos contó que es vecina de Hojancha, Guanacaste y trabaja como conserje para el Ministerio de Educación (MEP).

Ella hace muchos años fue integrante de Nueva República, e incluso, en una ocasión estuvo postulada como vicealcaldesa. Sin embargo, se fue desencantando del partido porque no compartía muchas de las posiciones y decidió dejarlo.

Ella formó parte del partido político hace muchos años. (Christian Montero)

A Franciny siempre le ha gustado la política, así que luego de dejar el partido se acercó al TSE para capacitarse y participar en los procesos electorales formalmente como auxiliar electoral.

“En votaciones anteriores trabajé para el Tribunal, no se me había presentado ningún problema, o sea, mi renuncia había sido efectiva”, expresó.

Quiere que el tema se resuelva para seguir el proceso con el TSE

Ella dijo que, precisamente por sus participaciones anteriores, hace unos meses el TSE la contactó para preguntarle si quería volver a participar en el proceso y ella aceptó.

Llevó las capacitaciones, hizo el examen correspondiente y ya cuando la iban a juramentar se dieron cuenta de que aparece inscrita con Nueva República, por lo que el proceso se frenó.

“Yo no entiendo por qué mi nombre aparece ahí, nadie me preguntó. Lo que quiero es que esto se resuelva pronto para seguir el proceso con el Tribunal”, manifestó.

La guanacasteca dijo además que le preocupa que su nombre aparezca como tesorera, ya que ese un cargo de mucha responsabilidad que le podría traer consecuencias en caso de que se den acciones incorrectas.

Fabricio Alvarado dice que van a investigar qué pasó

Al consultarle sobre el tema a Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República, se mostró sorprendido y dijo que van a investigar qué fue lo pasó.

Fabricio Alvarado dice que investigarán el caso para esclarecer qué fue lo que pasó. (Asamblea Legislativa)

“Es imposible que aparezca como tesorera nacional del partido. Habría que ver si aparece como tesorera en alguna estructura local, es decir, cantonal o provincial, pero si te digo que yo conozco bien el proceso y cuando se hace la renovación de estructuras y hacemos las asambleas cantonales, siempre, o está presente la persona cuando se elige como miembro del comité del partido local, o incluso firma una carta de la aceptación del nombramiento en ausencia. Una de las dos cosas tendría que existir, pero vamos a preguntar qué fue lo que pasó”.

También tramitamos una consulta sobre el tema al TSE, estamos a la espera de la respuesta.